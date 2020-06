Zou je graag nog eens met het vliegtuig op vakantie gaan? Goed nieuws, want vanaf 15 juni mogen we opnieuw binnen de Europese Unie reizen. Thuis blijven is natuurlijk het veiligst, maar het is ook mogelijk om zonder al te veel risico’s te vliegen. Luchtvaartmaatschappijen zorgen bijvoorbeeld voor een goede reiniging en propere lucht.

Door de coronacrisis konden we lang niet op vakantie gaan, maar gelukkig kan dat snel weer wel. Vanaf 15 juni zullen de meeste lidstaten van de Europese Unie hun grenzen openen waardoor we opnieuw kunnen reizen en het vliegtuig kunnen nemen. Heel wat luchthavens en luchtvaartmaatschappijen nemen verschillende maatregelen om je een veilige vlucht de garanderen.

Van mondmaskers tot een bijzondere reiniging

Mondmaskers zullen verplicht zijn voor iedereen vanaf 6 jaar zowel in de luchthaven als in het vliegtuig. Fysiek contact moet natuurlijk ook zo veel mogelijk vermeden worden, maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. Daarom zullen reizigers op Brussels Airport bijvoorbeeld zo veel mogelijk gespreid worden om lange wachtrijen te voorkomen. Verder zal je lichaamstemperatuur gemeten worden voordat je aan boord gaat. Als de thermometer meer dan 38°C meet, mag je niet binnen en moet je onmiddellijk terug naar huis.

In het toestel zelf is het niet mogelijk om de social distance te bewaren, want alle stoeltjes zullen bezet zijn. Er wordt geen zitje tussengelaten, omdat de vlucht dan niet rendabel is voor de luchtvaartmaatschappijen. Maar geen zorgen. Alles wat we aanraken, zal gereinigd worden met UV-technologie.

“Vliegen zal enorm veilig zijn”, zegt Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines aan VTM Nieuws. “De filters die de meeste vliegtuigen en wij dus ook aan boord hebben, zijn HEPA-filters. Dat zijn filters van de hoogste graad. De lucht wordt bovendien gezuiverd, want er is continu een stroom van lucht aan boord met de kwaliteit van de gezuiverde lucht in een operatiezaal.” Volgens de Brussels Airlines filteren de HEPA-systemen 99,99% van de virussen uit de lucht.

Gratis handbagage en geen aankoop van versnaperingen

Reizigers bij Brussels Airlines kunnen hun handbagage ook gratis inchecken. Op die manier willen ze lange rijen in het vliegtuig voorkomen. Daarnaast kunnen passagiers geen eten of drank kopen in het vliegtuig om zo veel mogelijk contact met het cabinepersoneel te vermijden. Je mag wel zelf een snack of drankje meenemen. TUI bekijkt momenteel nog of ze misschien toch eten kunnen aanbieden.

Viroloog Marc van Ranst zei eerder in een interview met Metro dat hij niet zo enthousiast is over vliegreizen: “Het lijkt mij alleszins niet verstandig om nu in een overvol vliegtuig te gaan zitten, zeker wanneer de vliegreis uren duurt en je al die tijd een masker moet dragen. Dat ga ik mijn gezin besparen.”

