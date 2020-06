Ben je die Zoom sessies ook zo beu? Dan kan je misschien eens een meet & greet met een alpaca boeken. Het idee komt van de Schotse boerderij BobCat Alpacas om de liefdadigheidsorganisatie Marie Curie te steunen. De zorginstelling heeft financiële problemen, dus ze kunnen deze steun goed gebruiken.

Zoom sessie hier, skyperitief daar: we hebben het stilaan wel een beetje gehad met al die online afspraakjes en toch werken er nog veel mensen vandaag van thuis uit. Als je een einde wil maken aan die saaie videogesprekken heeft de Schotse boerderij BobCat Alpacas de perfecte oplossing. Je kan een virtuele meet & greet met een kudde alpaca’s boeken door een mail te sturen naar fiona.bushby@mariecurie.org.uk.

Virtueel boerderijbezoek voor het goede doel

De sessie zal 20 minuten duren. Gedurende die tijd krijg je een rondleiding op de alpacaboerderij door Bob Crosbie. “De jonge alpaca’s zullen sowieso voor heel wat actie zorgen”, zegt Crosbie aan Metro UK. “Ik zal proberen om zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. De twee meest voorkomende vragen die we krijgen zijn: ‘Wat is het verschil tussen een alpaca en een lama?’ en ‘Wat is de naam van een baby alpaca?’”

De voorwaarde om zo’n Zoom sessie te boeken, is wel dat je 100 pond, ongeveer 111 euro, betaalt ten voordele van Marie Curie’. Dat is een liefdadigheidsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk die zorg verleent aan mensen met een terminale ziekte en hun families. Deze zorginstelling heeft financiële problemen en daarom twijfelde Crosbie niet lang om iets voor hen te doen.

“We steunen Marie Curie al vele jaren sinds we Bobcat Alpacas in 2015 hebben opgericht op slechts 10 minuten afstand van het Marie Curie Hospice in Edinburgh”, legt Crosbie uit. “We bezoeken het centrum vaak met de alpaca’s die er heel populair zijn. Ik heb veel van hun medewerkers, patiënten en families ontmoet en ik ben Marie Curie zo dankbaar voor de zorg die ze biedt. Toen we hoorden dat ze financiële problemen hadden, wilden we een manier vinden om hen te helpen.” En zo is deze warme actie dus ontstaan. Verras je collega’s of vrienden eens met een bijzondere virtuele ontmoeting en steun meteen ook een goed doel!

