Dacht jij dat een afwasmachine enkel dient om af te wassen? Dan ben je helemaal mis! Je kan er ook lekkere drankjes mee maken, zoals zoete wodka met snoep. Damion Stiles deelde het recept online en daar kwam veel reactie op. Lees snel verder om te weten hoe je de likeur moet maken.

Als jij je afwasmachine enkel nog gebruikt om je borden en bestek mee af te wassen, ben je niet meer mee met je tijd. Er zijn veel meer mogelijkheden. Zo kan je er een fruitige en zoete likeur mee maken en daarvoor heb je alleen een fles wodka, Drumsticks Squashies-snoepjes en een afwasmachine nodig. De Brit Damion Stiles laat op zijn Facebookpagina zien hoe hij het heeft aangepakt.

Een bijzonder recept

Eerst moet je de snoepjes in de fles doen en daarna draai je de stop stevig vast. Vervolgens leg je hem in de vaatwasser en zet je het toestel op zonder er zeep bij te doen. In principe kan je de fles, zoals Stiles het doet, gewoon tussen de vuile spullen leggen, maar dat is niet zo proper. Je kan dus best even enkel de wodka in de afwasmachine stoppen. Besef wel dat je daardoor veel water verspilt.

Na de afwasbeurt zijn de snoepjes opgelost in de drank waardoor je zoete wodka krijgt. Je kan deze likeur volgens Stiles als een shotje drinken of je kan het mengen met tonic of limonade. Hij is helemaal verzot op het recept. “Het is mijn lievelingsdrankje geworden”, zegt hij in z’n Facebookbericht.

Veel mogelijkheden

Als je geen vaatwasser hebt, kan je proberen om de fles voor een lange tijd, bijvoorbeeld ’s nachts, in warm water te leggen. Op die manier zou de snoep normaal ook kunnen oplossen in de wodka. Bovendien ben je niet verplicht om Drumsticks Squashies te gebruiken, want je kan het ook proberen met andere snoepjes. Begin dus maar te experimenteren, maar hou het veilig!

