Wie milieubewust door het leven wil gaan, moet tegenwoordig met een hoop factoren rekening houden. Het is al lang niet meer voldoende om geen auto te hebben en biologische producten te kopen. Uiteraard helpt dat, maar er is meer. Wist je bijvoorbeeld dat een serie kijken op Netflix kilo’s CO2 uitstoot?

Het is de Berlijnse start-up Plantyflix die aandacht vraagt voor het – redelijk verborgen – milieuprobleem. “Alle Netflix-gebruikers samen stoten in één seconde even veel CO2 uit als een auto die 3,8 keer rond de wereld rijdt”, aldus de organisatie.

Plantyflix

Dat is geen goed nieuws voor de planeet, zeker niet als je weet dat we door de lockdown de afgelopen tijd alleen maar meer series en films zijn gaan bingen. Het is vooral onrustwekkend dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de milieu-impact van hun kijkgedrag. Maar gelukkig is er ook goed nieuws, want Plantyflix heeft een manier bedacht om je uitstoot te compenseren zonder dat je er zelf mee bezig hoeft te zijn.

Daarvoor slaat de start-up de handen in elkaar met NGO Eden Reforestation Projects. Sinds 22 april kunnen Netflix-gebruikers bij Plantyflix een abonnement afsluiten waardoor hun CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door bomen aan te planten. Afhankelijk van hoe vaak je Netflix kijkt, kan je een andere formule kiezen. Kijk je minder dan een uur per dag, dan worden er per maand twee bomen geplant. Gemiddelde gebruikers, dat wil zeggen zij die dagelijks een tot drie uur aan hun scherm gekluisterd zijn, kunnen rekenen op tien bomen per maand. Voor zwaardere gevallen bestaat er een formule waarbij maar liefst dertig bomen worden geplant. In totaal ben je er tussen de 1 en 6 euro per maand aan kwijt en dat terwijl je zo tot maar liefst 360 bomen per jaar kan planten.

Abstracte impact

De CO2 die je produceert door naar Netflix te kijken, is voor velen een erg abstract gegeven. Hoeveel uitstoot kan jij als individu nu eenmaal produceren? Wel, een uurtje Netflixen levert maar liefst 0,42 kilogram CO2 op. Vermenigvuldig dat met het aantal uren dat je per week achter je scherm doorbrengt en je valt hoogstwaarschijnlijk van je stoel. Uiteraard kan je er nu voor kiezen om nooit nog Netflix te gebruiken, maar laten we eerlijk zijn, iedereen houdt van een goede serie of film van tijd tot tijd. Je uitstoot compenseren door bomen te (laten) planten is dus een goede middenweg. Wil je graag een Plantyflix-abonnement afsluiten, dan kan je terecht op de website van de start-up.

