Birkenstocks, ze laten niemand koud. Sommigen zweren erbij, anderen zweren ze resoluut af. Voor de een zijn ze het ultieme Scandinavische stijlsymbool, voor de ander eerder een hardnekkig overblijfsel uit grootmoeders tijd. Wie zelf een prachtig paar Birkenstocks in huis heeft, leest best even verder.

Een voetbed van kurk is zonder enige twijfel erg comfortabel, maar helaas durft ook kurk weleens vuil te worden. Met de nodige luchtjes van dien. Niet onlogisch als je je bedenkt dat je je sandalen vooral aandoet op warme zomerdagen – al dat zweet en stof moet ergens heen en helaas betekent dat dat je Birkenstocks al snel een broeihaard voor bacteriën worden.

Papje

Heel wat andere materialen zijn relatief makkelijk schoon te maken. Leren schoenen geef je een poetsbeurt met een nat doekje en wat schoensmeer, plastic exemplaren kunnen gewoon onder de kraan en stoffen sandalen gooi je snel even in de wasmachine. Voor Birkenstocks ligt het echter wat moeilijker. Ook wij hebben ons in het verleden al eens de vraag gesteld hoe je die verschrikkelijk comfortabele schoenen ooit schoon krijgt. Wel, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Het enige wat je nodig hebt, zijn water, sodiumbicarbonaat en een oude doek. Voeg een klein beetje water toe aan het sodiumbicarbonaat zodat je een papje krijgt en breng dat aan op het voetbed van je Birkenstocks. Je zal zien dat het smeersel al snel bruin kleurt; haal het weg met een oude doek en herhaal dat tot het papje niet meer verkleurt. Nu nog even laten drogen in de buitenlucht et voilà: je schoenen zijn weer als nieuw!

