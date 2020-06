Het heeft de afgelopen maanden niet zoveel geregend en daarom is het belangrijk dat we spaarzaam omgaan met kraantjeswater. Het is een kostbaar product, want zonder water kunnen we niet overleven. AquaFlanders is daarom gestart met de sensibiliseringscampagne ‘ikdrinkkraanwater’ waarbij ze allerlei tips en tricks geven over hoe je deze kleurloze vloeistof correct benut.

Weet jij hoeveel keer per dag je gebruik maakt van water? Dat zal sowieso een hoog cijfer zijn, want we hebben het dagelijks nodig: in de keuken, tijdens een toiletbezoek, om te drinken, om te poetsen, voor de afwas,… Gewoon te veel om op te noemen en daarom moeten we er spaarzaam mee omgaan. Wij geven je enkele tips hoe je dat moet doen!

Je huis

Om te weten hoeveel water je thuis nu verbruikt, moet je af en toe je watermeter eens bekijken. Daarop zie je ook meteen als er een lek zou zijn en kan je dus onmiddellijk actie ondernemen, want anders gaat er veel van het kostbare product verloren. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat je kraanwater drinkt, omdat het beter is voor het milieu en het is spotgoedkoop. Per liter betaal je slechts 1 cent, dus dat is niets in vergelijking met de flessen uit de supermarkt.

De keuken

Heb jij ook een hekel aan de afwas? Goed nieuws, want voor het waterverbruik is het niet oké als je te veel afwast. Stapel je vuile borden en servies dus even op vooraleer je aan dat karwei begint. Daardoor verbruik je veel minder water, maar laat je kraan zeker niet lopen tijdens het wassen. Als je een vaatwasser hebt moet je voor het gepaste programma kiezen en niet altijd voor de instelling ‘voorwas’ of ‘hoge temperatuur’. Dat is niet altijd nodig.

Het is ook goed als je voor een eengreepsmengkraan of een thermostatische kraan zou kiezen, omdat je dan in één beweging de juiste temperatuur hebt en je daardoor wel wat water bespaart. Zorg er ook voor dat je je toestellen bewust selecteert en vraag naar het waterverbruik van bijvoorbeeld je afwasmachine. Een laatste handige tip voor de keuken is om het water waarmee je je groenten en fruit hebt gewassen niet weg te gooien, maar wel aan de planten te geven.

De badkamer

In de badkamer is het van cruciaal belang om de kraan op tijd toe te draaien tijdens het tandenpoetsen, het scheren, het wassen van je handen of je haren. Je verliest al snel 10 liter water per minuut, dus opletten is de boodschap!

Ga voor een douche in plaats van een bad, want je gebruikt drie keer meer water als je in je eigen vuil gaat liggen. Tijdens het douchen zet je best een wekker op om de wasbeurt zo kort mogelijk te houden. Kies ook voor een spaardoucheknop, want die verbruikt maar de helft in vergelijking met een gewone doucheknop.

Het sanitair

Een gewoon toilet verbruikt ongeveer 9 à 12 liter, maar er zijn ook modellen die je maar 6 liter nodig hebben, dus bekijk zeker eens deze optie als je toilet aan vervanging toe is. Bovendien kan je ook al water besparen door onder het reservoir een plastic fles te leggen die gevuld is met kiezelsteentjes of zand. Een toilet met een spaartoets bespaart trouwens ook 50% van het water. Er bestaan ombouwsets waarmee je je gewone spoelknop kan omzetten naar zo’n spaartoets.

De wasmachine

Is jouw wasmachine al enkele jaren oud? Denk er dan maar eens over na of het niet beter is om hem te vervangen, want de nieuwste toestellen verbruiken vandaag veel minder dan de oude machines. Als je toch liever geen nieuw exemplaar aankoopt, wacht je best tot hij helemaal vol zit met je kleren en probeer ook geen gebruik te maken van voorprogramma’s. Donkere kledij kan je trouwens het best in koud water wassen om de kleur te behouden.

De tuin

In je tuin gebruik je best alleen regenwater om bijvoorbeeld de planten water te geven, het gazon te besproeien of de auto te wassen. Besproei je tuin ook enkel ’s morgens of ’s avonds, want anders gaat het water te veel verdampen en dat is niet goed voor de plantjes en voor het verbruik. Tot slot is het belangrijk om een gieter in plaats van een tuinslang vast te nemen en dus ook je auto met een emmer en een spons te wassen. En nu, actie!

