Onderzoekster Vanessa O’Brien is de eerste vrouw die het laagste en hoogste punt van onze planeet heeft bereikt. In 2012 klom ze al tot aan de top van de Mount Everest en op 12 juni heeft ze een duik genomen tot op de bodem van de Westelijke Stille Oceaan, het diepste punt van onze planeet. Met deze expedities wil ze andere vrouwen inspireren om niet op te geven en uitdagingen te durven aangaan.

Een spectaculaire duik met een doel

De Challenger Deep is 10.925 meter diep en om die plek te bereiken was O’Brien maar liefst elf uur onderweg. Ze is daar goed en wel aangekomen met een kleine onderzeeër waarmee ze het diepe, donkere en koude oceaanwater samen met onderwaterpiloot Victor Vescovo trotseerde. De diepte van dat punt vergelijkt ze met de Mount Everest die op 8.848 meter boven de zeespiegel ligt. “Als die berg in de Challenger Deep zou worden geplaatst, zou het nog steeds meer dan een mijl, bijna twee kilometer, onder water zijn”, zegt ze aan Metro UK.

Back in Guam after a successful exploration of #ChallengerDeep. And congratulations to @vobonline, the first woman to reach the highest and lowest points on Earth! pic.twitter.com/Zu9tQeTmBW — CaladanOceanic (@CaladanOceanic) June 16, 2020

Het doel van die onderwatermissie was om het gebied in kaart te brengen en onderweg ontdekte ze een helling van zes meter. Die vaststelling vond O’Brien belangrijk, want daarmee ontkracht ze de uitspraak van filmmaker en milieuactivist James Cameron die beweert dat de Challenger Deep een vlak landschap is.

Een wens en een boodschap voor alle vrouwen

Tijdens deze reis besefte de ontdekkingsreizigster dat de oceaan echt de underdog van de wereld is. “Ik ben niet zeker wie voor het eerst de zinsnede ‘we weten meer over het oppervlak van de maan en Mars dan over onze eigen oceaanbodem’ heeft uitgesproken, maar het is zo’n krachtige uitspraak en het klopt helemaal”, licht O’Brien toe. “Ik vind dat teleurstellend, niet alleen vanwege de verhouding van het oceaanoppervlak, maar ook omdat we water nodig hebben om te overleven. Ik zou echt willen dat onze prioriteiten richting de oceanen en de klimaatverandering zouden verschuiven.”

Naast de wetenschappelijke interesse wil O’Brien met haar avonturen graag een boodschap naar vrouwen uitdragen. “Ik wil hen inspireren om nieuwe uitdagingen aan te gaan en andere dingen te proberen”, aldus O’Brien. Wees dus niet bang om het avontuur op te zoeken en ga je dromen achterna!

