Claire Freeman uit Nieuw-Zeeland kwam in 1995 samen met haar moeder en haar zus in een zwaar auto-ongeluk terecht. Iedereen overleefde het ongeval, maar voor Claire hing het leven aan een zijden draadje. Na enkele geslaagde operaties kwam ze er door, maar ze is wel helemaal verlamd. De dappere jonge dame besloot om niet op te geven, lanceerde een Instagramaccount en is uiteindelijk een model geworden.

Een auto-ongeluk is nooit fijn, maar voor Claire Freeman en haar familie uit Nieuw-Zeeland was het een echte ramp. In november 1995 viel haar moeder tijdens een autorit in slaap achter het stuur waardoor de wagen botste en van een klif naar beneden rolde. Door dat ongeval is Freeman nu helemaal verlamd, maar dat hield haar niet tegen om een mooie modellencarrière uit te bouwen bij een Italiaans modellenbureau.

Moeilijke periode

Na het auto-ongeluk werd Freeman met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht en de dokters plaatsten haar meteen in coma. Ze liep een ruggenmergletsel van de ergste graad op waardoor de kans groot was dat ze volledig verlamd zou worden. Ze kreeg nog geen 10% kans om te overleven, maar desondanks doorstond Freeman drie operaties. Ze is wel van haar nek tot aan haar tenen verlamd waardoor ze in een rolstoel zit.

Na die afschuwelijke periode voelde Freeman zich lang onzeker over zichzelf en dat resulteerde zelfs tot enkele zelfmoordpogingen. “Ik haatte mijn nieuwe gebroken lichaam en ik verstopte me zoveel als ik kon”, vertelt ze aan Metro UK. “Opgroeien na het ongeluk was extreem moeilijk. De universiteitscampus was helemaal niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en ik heb de eerste drie jaar met geen enkele student gepraat, omdat ik erg verlegen en depressief was. Ik schaamde me voor het gebruik van een rolstoel.”

Populair op Instagram

Op een dag besloot Freeman om een einde te maken aan die destructieve gedachten en koos ze ervoor om een Instagramaccount aan te maken. “Op Instagram heb ik ondertussen vrij veel volgers”, zegt Freeman. “Ik heb me verbonden met anderen met dezelfde blessure en voor het eerst voelde ik me gelukkig en had ik opnieuw een doel in mijn leven. Nu schaam ik me niet meer over mezelf, maar ben ik trots op hoe ik heb doorgezet en wie ik vandaag ben geworden.” Die stijging van haar zelfvertrouwen komt waarschijnlijk ook doordat ze een model is geworden en ondertussen werkt voor het Italiaans modellenbureau Julia Barton. Sindsdien staat ze te pronken op de catwalk in Milaan tijdens de Fashion Weeks.

