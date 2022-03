LENTEKRIEBELS. Drie plantentuinen om het verse groen in op te snuiven

Een stinkende fallusplant, 3.000 rozen in evenveel verbluffende tinten en Japanse kerselaren die roze bladeren rondstrooien: Belgische botanische tuinen hebben enorm veel te bieden. En geen beter moment om in groene paradijzen te vertoeven dan de lente, die ook dit jaar het beste van zichzelf geeft. Dit zijn alvast drie niet te missen plantentuinen.

1. Plantentuin van Meise

Met zijn 92 hectare en 18.000 inheemse en tropische plantensoorten is de Plantentuin van Meise een van de grootste botanische tuinen ter wereld. Van reuzenwaterlelies die tot 40 kilo kunnen dragen tot de beruchte fallische aronskelk die in bloei stinkt naar rottend vlees: de plantencollectie is zowel massief als bijzonder uniek. In het plantenpaleis met een gigantisch serrecomplex waan je je het ene moment in de woestijn en het andere in een tropisch regenwoud. En de groene oase heeft ook al enkele jaren op de teller: dit jaar viert het zijn 225ste verjaardag. Naar aanleiding daarvan houdt de plantentuin een expositie in het impressionante Kasteel van Bouchout, die onder meer de indrukwekkende verhuis van de Botanique in Brussel naar Meise belicht.

2. Rozentuin van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw

«Een roos is een roos is een roos is een roos», schreef de dichteres Gertrude Stein ooit. Gelijk had ze, toch is de ene roos de andere niet. Het ultieme bewijs daarvan vind je in de Rozentuin van Coloma, waar meer dan 3.000 verschillende rozenvariëteiten van over de hele wereld groeien. Op meer dan 15 hectare kan je eindeloos kuieren tussen primitieve oerrozen en veredelde rozen in adembenemende kleuren. Als je op zoek bent naar de ideale date voor je teerbeminde partner, is een bezoekje aan deze tuin met andere woorden altijd een schot in de roos.

3. Arboretum Kalmthout

Al sinds 1856 verzamelt het arboretum van Kalmthout in zijn bomentuin van 12,5 hectare ruim 7.000 plantensoorten. De collectie is uniek dankzij haar bijzondere aandacht voor bomen, struiken en sierlijke tuinplanten. Maar vanaf nu tot en met 30 april is er een extra reden om af te zakken naar de Kempen: op dat moment staan de fantastische Japanse kerselaars in bloei – meer Instagrammable wordt het niet. In diezelfde periode staan ook de appelaars in bloei, maar ook andere planten beleven hun beste momenten. Denk maar aan de paarse schubwortel, paarse tulp, stinkende gele moeraslantaarn en de Amelanchier x grandiflora die dankzij zijn elegantie de bijnaam ‘Princess Diana’ kreeg.

