Hoe komt de niet-bittere bitterbal aan zijn naam?

Een bitterbal is een heerlijk klein kroketje gevuld met een vlees. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd waarom de populaire snack zo heet? Het gefrituurde hapje smaakt namelijk helemaal niet bitter. Wij zochten het voor je uit.

De smaak van de verrukkelijke frituursnack heeft niets te maken met de naam ervan. De naam van het hapje hebben we namelijk te danken aan de eetgewoontes van onze noorderburen. In het land van herkomst van de snack aten ze zo’n honderd jaar geleden het gefrituurde vleesballetje bij een specifiek drankje.

Een bittertje

De naam vloeit voort uit het feit dat bitterballen vroeger werden gegeten op café bij een bittertje. Dit is een glaasje gekruide jenever of wijn. Bij dit sterk alcoholische drankje wouden de Nederlanders graag een kleine versnapering. Een bitterbal is dus geen bitter balletje, maar een balletje voor bij het bittertje. Tegenwoordig drinken we geen bitters meer, maar het hapje is nog steeds ontzettend populair. Zo, nu weet je dat ook weer.

