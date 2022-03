Dit is waarom je het best in een pikdonkere kamer slaapt

Laat je altijd nog een streepje licht binnenvallen in je kamer zodat je ‘s ochtends sneller ontwaakt? Of hou je simpelweg niet van het pikdonker? Dan hebben wetenschappers van de Northwestern University slecht nieuws. In een studie die ze recent publiceerden in the Proceedings of the National Academy of Sciences beweren ze namelijk dat slapen met zelfs al een beetje lichtinval nefast is voor de gezondheid.

De wetenschappers onderzochten twintig gezonde mensen rond de twintig en liet hen twee nachten lang slapen in een slaaplabo. De eerste nacht sliepen ze in een donkere kamer waarin je niets kon zien, ook als je ogen open waren. De volgende nacht sliep een willekeurige groep nog eens in dezelfde duisternis, terwijl anderen in matig donkere kamers sliepen, vergelijkbaar met het licht op een erg donkere bewolkte dag.

Diabetes en hartproblemen

De wetenschappers analyseerden de data en kwamen tot een bijzondere conclusie. Volgens hen zou de blootstelling aan zelfs matig omgevingslicht genoeg zijn om een negatieve invloed te hebben op het functioneren van je hart en bloedvaten. Meer nog: het zou ook je insulineresistentie kunnen verhogen de ochtend erop, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot diabetes type 2.

«De resultaten van deze studie tonen aan dat slechts een enkele nacht waarbij je blootgesteld wordt aan matige kamerverlichting voldoende is om je glucose- en cardiovasculaire regulatie aan te tasten. Dat zijn risicofactoren voor hartaandoeningen, diabetes en het stofwisselingssyndroom», aldus Dr. Phyllis Zee in het persbericht.

Tips voor een duister dutje

Daarom is het belangrijk om zo min mogelijk blootgesteld te worden aan het licht tijdens je slaap, zegt Zee. Vandaag is dat niet evident aangezien straatverlichting regelmatig binnensijpelt in de slaapkamer, zeker als je in een drukke stad woont. Daarom geven de onderzoekers nog enkele tips over hoe je jouw kamer goed kan verduisteren:

· Doe het licht uit. Mocht je licht nodig hebben om ’s nachts de deur naar het toilet te vinden, kies dan voor een vrij duister licht dichtbij de deur.

· Kies voor een rood-oranje licht. Dat stimuleert de hersenen minder dan bijvoorbeeld wit of blauw licht dat schadelijk is voor de slaapkwaliteit.

· Overweeg verduisteringsgordijnen of een slaapmasker als je het buitenlicht niet kunt vermijden. Of verplaats je bed zodat het licht van buiten nooit rechtsreeks op jou kan schijnen.

Je kamer is pas donker genoeg als je werkelijk niets meer kan zien.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-waarom-je-het-best-een-pikdonkere-kamer-slaapt