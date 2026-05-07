Dermatoloog onthult of je best ’s morgens of ’s avonds doucht

Douchen: de ene doet het liefst ’s ochtends, de andere net voor het slapengaan. Maar wat is nu eigenlijk het beste voor je huid? Een dermatoloog geeft duidelijkheid.

Volgens dermatoloog Muneeb Shah hebben zowel ochtend- als avonddouches voordelen. “’s Avonds douchen helpt om zweet, vuil, bacteriën en vervuiling van de dag weg te wassen voordat je in bed kruipt”, legt hij uit in Cosmopolitan. Dat kan puistjes en vieze lakens helpen voorkomen.

Toch heeft ook een ochtenddouche voordelen. “Je verwijdert zweet en bacteriën die zich ’s nachts hebben opgebouwd, en veel mensen voelen zich gewoon frisser aan het begin van de dag”, klinkt het.

Niet te heet

Volgens de expert is het tijdstip uiteindelijk minder belangrijk dan de manier waarop je doucht. Zo raadt hij aan om lauw water te gebruiken, niet te lang te douchen en agressieve producten te vermijden. Anders kan je huid uitdrogen of geïrriteerd raken.

Dagelijks douchen mag volgens hem gerust, zeker als je sport of veel onderweg bent. Al hoeft niet iedereen elke dag een volledige wasbeurt te nemen. Ook regelmatig je lakens en kussenslopen wassen blijft belangrijk.

Conclusie? Er bestaat geen perfect moment om te douchen. Zolang je maar een goede hygiëne hebt die bij jouw levensstijl past.

Foto: Shutterstock