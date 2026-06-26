Deze plek vergeet bijna iedereen in te smeren, maar net daar verbrand je razendsnel

De meeste mensen smeren braaf hun gezicht, armen, schouders en benen in voordat ze de zon ingaan. Toch is er één plekje dat opvallend vaak wordt vergeten…

We hebben het over de haarlijn. Ook je scheiding krijgt de hele dag rechtstreeks zonlicht, waardoor je hoofdhuid er sneller kan verbranden dan je denkt. Een verbrande haarlijn of scheiding is niet alleen pijnlijk, maar kan ook zorgen voor een trekkerig gevoel en vervelling. Zeker op warme dagen of tijdens een stranduitstap is het dus slim om ook die plekjes wat extra aandacht te geven.

Zonnespray

Vind je gewone zonnecrème te vettig voor je haar? Geen probleem. Tegenwoordig bestaan er speciale zonnesprays, sticks en poeders die je haarlijn en hoofdhuid beschermen zonder je haar vet of zwaar te maken. Vergeet dus naast je gezicht en schouders ook je haarlijn niet in te smeren. Het kost amper een paar seconden, maar kan je heel wat ongemak besparen.

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