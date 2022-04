Koppel werkt samen aan seksfilms met andere acteurs: “Maar we worden niet jaloers” (foto’s)

Je collega daten, je hebt het misschien al gedaan, komt wel vaker voor. Maar wanneer je je professionele carrière als pornoacteur hebt uitgebouwd en je verliefd wordt op je collega-actrice, dan liggen de zaken – toch op seksvlak – wat anders. Al geeft het volgende koppel hier weinig om.

Mark Wood en Francesca Le zijn veteranen in de porno-industrie. Ze hebben hun strepen al verdiend als het aankomt op films, maar blijven lustig verder gaan. Mark als acteur, Francesca als producer. “Want we doen het graag”, zo vertellen ze. Ondertussen zijn de twee al meer dan 20 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen op de set. “We gingen op date en na drie maand was het duidelijk en trouwden we. Op 4 mei zijn we 21 jaar getrouwd,” vertelt Francesca.

”Ruzie”

De twee hebben er alvast geen probleem met de tegenspeelsters van Mark. “We worden niet jaloers. Pas op, we maken wel eens ruzie, natuurlijk. Maar dat gaat dan meestal over hoe we de zaken in beeld brengen, welke camerahoek of belichting we gebruiken of hoe we bepaalde scènes willen aanpakken. Eigenlijk gaat het nooit om ons,” lacht Francesca.

Foto: Instagram