OnlyFans-model krijgt aanbod van meer dan 1 miljoen euro om met haar naar bed te gaan (foto’s)

Een bedrag om ‘U’ tegen te zeggen. OnlyFans-ster Jenna Lee haalde eerder al het nieuws tijdens de lockdown toen bekend raakte dat ze de huur betaalde van twee van haar volgers, maar recent kwam het verhaal naar buiten dat ze zelf ongelooflijk straffe aanbiedingen kreeg van fans.

In een podcast gaf Lee aan dat ze, sinds ze werkt als OnlyFans-model, ze waanzinnige bedragen naar haar hoofd geslingerd krijgt. Eén man zou er zelfs 1 miljoen euro (!!!) voor over gehad hebben om met haar een stomende vrijpartij te beleven. “Ik heb kerels zien passeren die me een gigantische zak geld aanboden,” zo geeft ze aan. “Een man had in eerste instantie 10.000 euro geboden, maar ik bleef weigeren en hij bleef dat bedrag verhogen.”

”Miljardair”

“Hij werkte in financiën en had miljarden en ik was jong en onzeker, dus zette de stap niet om seks met hem te hebben. Ik hield hem gewoon aan het lijntje en wilde zien waar het zou eindigen,” vertelt Lee. “Zijn advocaat contacteerde me dan met een contract van 1 miljoen dollar. De communicatie tussen ons bleef nog maanden voortduren. Maar ik dacht bij mezelf: ‘wanneer iemand er zoveel geld voor over heeft, dan zal hij me vast vermoorden wanneer ik daar ben’. Dus heb ik het aanbod vriendelijk afgewezen.”

Foto: Instagram