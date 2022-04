Hier baad je binnenkort in… wijn

Je letterlijk onderdompelen in wijn, dat klinkt te mooi om waar te zijn. Op de top van de Valkenburgse Cauberg, net over de grens in Nederland, is het vanaf 20 april mogelijk! Vino Therapy nodigt je uit om te ontspannen in een wijnbad, met een adembenemend zicht op de omgeving. De hele ervaring is ook nog eens milieuvriendelijk, want het bad wordt gevuld met de wijnpulp die overblijft na het persen.

Houd je van wellness, maar heb je werkelijk alle trends al uitgeprobeerd? Dan moet je je reppen naar Valkenburg, want vanaf 20 april kan je er baden in wijn. Limburgse ondernemers Thermae 2000 en Wijndomein St.Martinus brengen er het beste van twee werelden samen met Vino Therapy. Dat belooft!

Strakke huid

Het wijnbad wordt gevuld met pulp van de Monarch druif, die door de Wijngaard St. Martinus gebruikt wordt om onder andere de ‘Olivier’ te maken. Of de keuze voor de Monarch druif bewust is? «Jazeker», vertelt Stan Beurskens, eigenaar van St. Martinus. «In de schil van de blauwe druif zit een bijzondere stof, resveratol genaamd. Resveratrol is een krachtige antioxidant, die de huid beschermt tegen vervuiling en de negatieve gevolgen van UV-straling. Daarnaast verstevigt het je huid en vermindert het rimpels.»

Wat mag je verwachten?

De wijnbaden vind je vlak naast het in 2019 geopende Infinitum, vernoemd naar het oneindige uitzicht op de Limburgse heuvels. Voordat je plaatsneemt in het wijnbad smeer je je in met natuurlijke bodyscrub. Hierna neem je plaats in het bad en dompel je je onder in de wijnpulp van de Monarch druif en druivenpitolie. In het bad worden rozenblaadjes en Calendula toegevoegd. Beiden hebben een kalmerende werking voor de huid. Zodra de bubbels uitgaan, kan je genieten van een heerlijk glaasje Olivier terwijl je uitkijkt over de heuvels. Eenmaal uit het bad, smeer je je in met de BodyMilk van Thermae For Me. Dat is een hydraterende verzorging voor je lichaam, die de huid elastisch en zacht maakt. Wij zijn alvast overtuigd!

