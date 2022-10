Hoelang moet voorspel duren? “Blijkbaar hebben de meeste mensen daar een verkeerd idee over”

Over voorspel gaan de gekste mythes rond, maar de wetenschap is het erover eens: voorspel is belangrijk op biologisch, psychologisch en emotioneel vlak. Seks wordt gewoon beter en aangenamer voor de betrokkenen. Toch rijst dan de vraag: hoelang moet voorspel duren?

Dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, dat hoeft misschien niemand te verbazen. Mannen zijn doorgaans iets makkelijker op te winden, bij vrouwen kan het net wat langer duren. Maar waarop moeten we dan mikken als het aankomt op de duur van voorspel? In een studie van ‘Sex Research’ werden 152 heteroseksuele koppels bevraagd over de ideale duur van voorspel en wat ze er net verwachten.

Mythe

De studie toonde aan dat de ideale duur van zowel het voorspel als de eigenlijke vrijpartij voor de bevraagden langer mochten zijn dan in realiteit. De vrouwen zouden daarbij onderschatten hoeveel tijd mannen willen wijden aan seks. De studie ontkracht ook de mythe dat mannen niet zo hard te vinden zijn voor voorspel als vrouwen. Zowel mannen als vrouwen mikken op voorspel tussen de 18 en 19 minuten. In realiteit duurt het gemiddeld tussen de 11 en 13 minuten.

Foto: Unsplash