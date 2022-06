Joe Biden en vrouw Jill zweren bij ‘fexting’: Zo doe je het zonder dat de ruzie uit de hand loopt

Jill Biden gaf onlangs een interview met Harper’s Bazaar magazine, waarin ze zegt dat ze graag aan fexting doet met haar echtgenoot president Joe Biden. Fexting is volgens de Bidens een samentrekking van ‘fighting’ en ‘texting’ en is voor het koppel de lievelingsmanier van ruziemaken.

Volgens de urban dictionary is fexting een samentrekking van ‘f***ing’ en ‘texting’, maar Jill Biden had het voor alle duidelijkheid over een meer zedelijke vorm van communicatie in het interview. De First Lady zei dat toen Joe Biden vicepresident was tijdens het presidentschap van Obama, ze vaak hun ruzies uitvochten via sms. Op die manier wilden ze vermijden dat ze ruziemaakten in het bijzijn van hun agenten van de geheime dienst.

Historische ruzies

Tot op de dag van vandaag gebeurt het weleens dat Jill en Joe hun meningsverschillen bespreken via sms, al is dat niet altijd zonder risico. Zo had ze recent nog een scheldwoord gebruikt tijdens een ruzie – ze wil niet zeggen hoe ze hem toen genoemd had – waarop Joe Biden er haar op attent maakte dat die sms «de geschiedenis ingaat»: «Er zal daar een verslag van gemaakt worden.» Presidentiële communicatie wordt tenslotte bijgehouden voor het historisch verslag, ook sms’en.

Fexting is dus niet zonder risico, al is het geval van Jill en Joe behoorlijk uitzonderlijk natuurlijk. Toch zal de situatie velen allicht bekend voorkomen. Als je kwaad bent, is het tenslotte vaak niet gemakkelijk om je in te houden en geen paginalang WhatsApp-essay te sturen naar je partner in een boze opwelling. De meningen over fexting zijn dan ook verdeeld. Volgens sommige psychologen kan het zinvol zijn om je gedachten en gevoelens op een gestructureerde manier te verwoorden via sms. Zo krijgt de ander tijd om jouw boodschap te verwerken. Anderzijds lopen discussies via sms sneller uit de hand, en mis je heel wat non-verbale communicatie.

Hoe fext je dan op een veilige manier? 3 regels

1. Denk na over wat je schrijft

Het is geen goed idee om zoals Jill Biden impulsief gemene woorden te sturen naar je partner. Profiteer van de witte ruimte van het blad en neem je tijd om je gevoelens op een rustige manier te uiten. Probeer te vertrekken vanuit wat je denkt en voelt, in plaats van de ander te beschuldigen of beledigen.

2. Neem je tijd

Het is niet omdat online communicatie erg vluchtig is, dat je meteen moét reageren. Je kan gerust even een wandeling maken nadat je een bericht ontvangt en pas daarna reageren wanneer je weet wat je erop wil zeggen.

3. Geef op tijd je grenzen aan

Stop op tijd. Als je merkt dat de sms-uitwisseling ontaardt of tot niets leidt, is het beter om het gesprek stop te zetten. Dan kan je vragen aan je partner om het gesprek verder te zetten wanneer jullie tijd hebben om elkaar uitvoerig te spreken. Een grote of belangrijke ruzie los je tenslotte nog altijd het beste face to face op.

