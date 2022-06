Dame deelt selfie uit ‘rampzalig’ pashokje, maar laat zich niet kennen: “Mijn lichaam is geweldig!”

Kledij passen, is zelden een pretje te noemen. Zeker wanneer het pashokje niet echt wil meewerken.

Dat zal ene Georgie Clarke ook kunnen bevestigen. Op Instagram, waar ze zo’n 690.000 volgers heeft, pakte ze recent uit met een selfie uit een pashokje. “Welkom bij een reeks foto’s van de meest onflatterende kleedkamerverlichting en slechtst gemaakte kleren die ik ooit in mijn LEVEN heb gezien”, opent ze onderstaand album.

“Mijn lichaam is geweldig!”

“De realiteit van deze situatie is, dat het zo moeilijk is om jezelf niét in al die slecht verlichte spiegels te zien en te denken: ‘Verdomme, zie ik er echt zo uit?!’. Het is NIET alleen jij die zich zo voelt, dat beloof ik. ❤️ De ‘oude ik’ zou overstuur zijn als ik mezelf zo zag… In feite zou het mijn dag verpest hebben en ik zou waarschijnlijk naar huis gegaan zijn en nog een maand lang negatief over mezelf gesproken hebben”, gaat ze verder.

“De versie van mij die mezelf accepteert en van mezelf houdt, weet dat ik mijn gevoelens over mezelf niet mag laten veranderen door één paskamer. Ze (de paskamers, red.) zijn RAMPZALIG, maar dat maakt mijn lichaam niet verschrikkelijk. Mijn lichaam is geweldig”, besluit ze. Kijk maar… En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram