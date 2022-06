Wanhopige dame: “Mijn vriend (32) woont nog bij zijn moeder… wat moet ik doen?!”

Stel, je komt de liefde van je leven tegen, maar ontdekt dan dat hij op zijn 32 jaar nog steeds bij zijn moeder inwoont. Wat doe je? Het was de vraag die een vrouw zichzelf én het internet stelde toen haar date aangaf dat hij nog steeds bij zijn mama woont. “Ben ik nu oppervlakkig?”, vraagt ze.

Het verhaal begon nochtans mooi: “Dus, ik heb een man ontmoet die ik geweldig vind, hij tikt alle juiste hokjes aan. Nu heb ik ontdekt dat hij nog steeds bij zijn moeder woont, hij is nooit zelfstandig gaan wonen. Om fincanciële redenen, zo stelt hij, om te kunnen sparen. Alleen heeft hij op dit moment maar 10.000 pond gespaard. Ik woon al sinds mijn achttiende alleen en huur en heb zelf 20.000 pond gespaard. Ik vrees dus dat er een verschil is in maturiteit tussen ons, kan dat?”

”Loop als de wind”

De reacties bleven niet uit en waren, om het zacht uit te drukken, extreem verdeeld. “Loop als de wind weg van hem”, zo laat een vrouw niet misverstaan. “Als ik in jouw schoenen stond, zou ik me vooral zorgen maken over het feit dat hij misschien dezelfde verwachtingen van jou heeft als van zijn moeder?”, merkt iemand anders op. Een andere vrouw laat dan weer weten dat het niet abnormaal is dat 20- en 30-jarigen nog bij de ouders wonen: “Het is ongelooflijk duur om een woning te kopen momenteel.” Wat zou jij doen?

Foto: Pexels