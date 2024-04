Is recyclebaar kunstgras het geld waard?

Top Kunstgras heeft als allereerste fabrikant ooit kunstgras op de markt gebracht dat volledig recyclebaar is. Just Green is helemaal geproduceerd van 1 dna kunststof en kan daardoor dus 100 procent gerecycled kan worden. Dat is natuurlijk prettig, maar Just Green heeft nog meer voordelen. Zo laat het veel water door, waarover later meer. Ook de kleurechtheid is van een hoog niveau, je krijgt hierop zelfs 15 jaar garantie van Top Kunstgras. De aanleg is ook nog eens gratis in 2024. Al met al lijkt het er dus op dat Just Green het geld zeker waard is, maar is dat daadwerkelijk zo? Lees verder voor het antwoord.

1. Bespaar water

Wist je dat er in de VS elke dag 9 miljard liter water wordt gebruikt om gazons te besproeien? Ongeveer de helft daarvan gaat verloren als gevolg van te veel water en inefficiënte irrigatiemethoden. Alleen al de besparing op water maakt recyclebaar kunstgras het geld waard. Hoewel er wekelijks/tweewekelijks moet worden gesproeid om stof, urine van huisdieren en vuil te verwijderen, is het geld dat je aan water voor een kunstgrasveld uitgeeft een fractie van wat je zou betalen voor een natuurlijk grasveld. Het is bovendien prettig dat Just Green veel water doorlaat, namelijk 60 liter per minuut per vierkante meter.

2. Bespaar tijd en geld

De kostenstructuren voor recyclebaar nepgras versus echt gras zijn behoorlijk verschillend. De meeste kosten voor kunstgras worden voorafgegaan door de installatie. Om een kunstgrasveld te onderhouden, moet je het een of twee keer per maand pluizen of krachtig borstelen en indien nodig de bladeren/afval opharken. Het kan ook zijn dat je de infill eenmaal per jaar opnieuw moet aanbrengen. Als je huisdieren hebt die het gazon gebruiken, moet je de grasmat ook één keer per week afspoelen om eventueel achtergebleven urine te verwijderen. Dit is alsnog veel goedkoper qua tijd én geld dan een echt grasveld, al kost de aankoop hiervan wel minder.

3. Help het milieu

In tegenstelling tot de vaak voorkomende mythes dat kunstgras slecht is voor het milieu, is het tegenovergestelde waar. Veel mensen realiseren zich niet hoeveel schade een mooi, groen gazon kan aanrichten aan het milieu. Dit komt bijvoorbeeld door de pesticiden, maar ook de grasmaaiers en het vele water dat nodig is. Bij een gazon van recyclebaar kunstgras heb je al deze spullen niet nodig. Just Green is bovendien extra goed voor het milieu omdat het hergebruikt kan worden op meerdere manieren.

4. Creëer een hondvriendelijke tuin

Natuurlijk gras is niet goed bestand tegen het misbruik dat honden uitdelen. Je hond maakt bruine urinevlekken, graaft gaten, loopt paden langs hekken en spoort modder door je huis. Er is weinig dat je kunt doen om te voorkomen dat honden een natuurlijk grasveld vernielen. Door kunstgras voor honden aan te leggen, verander je je natuurlijke grasveld in een hondvriendelijke achtertuin die jarenlang meegaat met minimaal onderhoud. Just Green is gemaakt van 1 dna kunststof en dit materiaal is volledig diervriendelijk. Hiermee creëer je dus een geweldig gazon voor je hond!