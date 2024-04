De datingtrend van 2024? Relaties met een partner die dubbel zo oud is

Bumble geeft nu al zijn voorspellingen voor het datingjaar 2024. De grootste trend volgens hen? Intergenerationeel daten.

2024 wordt het jaar van ‘Gen-Blend-relaties’, ofwel relaties waarin er een aanzienlijk leeftijdsverschil geldt. Uit een ondervraging van Bumble bleek dat 63% van de respondenten vond dat leeftijd geen doorslaggevende factor is in hun zoektocht naar liefde. Nog eens 59% van de vrouwen meende dat ze open stonden voor relaties met jongere partners.

Nieuwe tijdsgeest

Psychotherapeut Toby Ingham vertelt aan The Mirror dat er niet zoiets bestaat als het perfecte leeftijdsverschil in een relatie. «Vroeger was er een idee dat, als vuistregel, de helft van je leeftijd plus zeven de richtlijn was voor het zoeken van een jongere partner. Dat kan nu verouderd zijn. Enerzijds zouden we misschien willen dat onze partners leeftijdsgenoten waren – tijdgenoten van ons. Als het leeftijdsverschil te groot is, zouden er problemen zijn op het gebied van culturele waarden, interesse, enzovoort. Nu we als samenleving meer nadruk leggen op inclusie en het normaliseren van verschillen, verdwijnen zulke ideeën», zegt hij.

Dat op liefde geen leeftijd stond weet ook bijvoorbeeld de 83-jarige Al Pacino. Hij kreeg eerder dit jaar een kind met zijn 29-jarige vriendin.

