Is dit nu al het kapsel van 2024?

De snit van 2024 is gebaseerd op paddenstoelen. Of toch als we kijken naar de laatste kapsels van beroemdheden zoals Taylor Swift en Zendaya.

Vierkant lang, golvend vierkant, schuine bob of een wazige bob: het onmisbare bobkapsel domineert al enkele jaren de haartrends. En 2024 zal hierop geen uitzondering zijn, zoals blijkt uit de nieuwste trend: de ‘mushroom bob’. Deze haarsnit combineert elegantie en nonchalance, maar doet ons ook een beetje denken aan Super Mario Bros.

De ‘mushroom bob’, een van de meest gewilde kapsels op dit moment

De bob is niet iedereen gegeven. Alleen al omdat de snit vaak vereist dat je een (flink) deel van je haar opoffert. Toch is het kapsel de wereld opnieuw aan het veroveren. In 2023 lieten onder andere Eva Longoria, Charlize Theron, Jenna Ortega, Zendaya en Taylor Swift zich al overtuigen van het kapsel.

Eén foto op Instagram was voldoende om de ‘mushroom bob’ van een gedateerde retrokapsel tot de trend van het jaar 2024 te maken. En daar hebben we de Amerikaanse actrice Megan Fox voor te danken. Op 8 november deelde de Transformers-ster haar nieuwe look op sociale media. Hoewel de actrice haar fans de afgelopen maanden regelmatig heeft laten wennen aan haar wisselende looks, viel dit nieuw kapsel meteen op: een specifieke bob, de ‘mushroom bob’, in vurig rood. Meer was er niet nodig om een nieuwe trend te lanceren.





Maar wat is de ‘mushroom bob’ precies?

Het is eenvoudigweg een bob die tot boven de schouders reikt, soms korter, en de vorm heeft van de hoed van een paddenstoel. Hoewel we nog niet echt van een trend kunnen spreken op sociale media, hebben de hashtags gewijd aan de ‘mushroom bob’ al tienduizenden views op TikTok verzameld. Wat betreft beroemdheden, zoals eerder vermeld, hebben Megan Fox en ook Lily Allen, Taylor LaShae (en Mireille Mathieu) deze stijl al omarmd. Een goede reden om deze trend over te nemen voordat het nieuwe jaar begint.





Geen evidente keuze

Het was echter geen vanzelfsprekende keuze, omdat de ‘mushroom bob’ niet een van de meest geliefde kapsels was onder vrouwen. Waarom? Bij zeer korte lengtes lijkt het op de beruchte komvormige haarsnit die iedereen al tientallen jaren vermijdt. En dat is niet alles; zelfs de naam herinnert aan een iconisch, maar niet per se inspirerend personage uit het beroemde Super Mario Bros.-spel, namelijk Toad… En toch lijkt de casual chique stijl van deze haarsnit, die weinig onderhoud vergt, velen te overtuigen.

Lees ook

ontdek-3-kerstcadeaus-voor-beautylovers

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/selfcare/dit-nu-al-het-kapsel-van-2024