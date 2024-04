Drie tips om een relaxter leven te leiden

We zijn allemaal op zoek naar manieren om dat knagende gevoel van spanning te verlichten, want laten we eerlijk zijn; stress is écht niet fijn. Gelukkig zijn er veel dingen die je kunt doen om toch wat meer ontspanning op te zoeken. En de dingen die je kunt doen zijn allemaal echt niet zo ingewikkeld. Ben je benieuwd wat je kunt doen? Lees dan vooral verder.

Ontdek meditatie

Meditatie kan niet ontbreken aan een blog over ontspanning. Meditatie is een oeroude praktijk die veel mensen rust biedt. Mediteren is simpel, maar niet per se makkelijk. Je kunt er meteen mee beginnen, maar verwacht niet van jezelf dat je er meteen goed in bent. Het is een skill die je moet ontwikkelen. Wanneer je deze skill ontwikkelt, zul je merken dat je kunt genieten van veel gezondheidsvoordelen. Mediteren zorgt er namelijk voor dat je je hersenen traint op bepaalde vlakken. Zo is er uit onderzoek gebleken dat mensen die regelmatig mediteren empathischer zijn en meer compassie hebben. Je moet je hersenen zien als een geoliede machine: ieder onderdeel heeft zijn eigen taak. Wanneer je meer gaat mediteren, zal het gedeelte wat een rol speelt bij angst en stress, kleiner worden. Mediteren heeft dus écht een goede impact op je mentale gezondheid.

Verbeter je seksleven

Ja, je hebt het goed gelezen. Het verbeteren van je seksleven kan een goede manier zijn om stress te verminderen. Probeer daarom eens nieuwe dingen uit. Dit kan zowel alleen als met je (seks)partner. Ontdek bijvoorbeeld eens of sexspeeltjes iets voor jullie kunnen betekenen. Ze kunnen bijvoorbeeld erg fijn zijn voor de vrouw – ook tijdens de seks – omdat veel vrouwen niet klaar kunnen komen van penetratie. Er zijn ook erg veel koppeltoys. Die maken het extra leuk voor jullie allebei. Zorg daarnaast ook dat je de basics lekker in huis hebt, zodat jullie het altijd kunnen doen wanneer jullie daar behoefte aan hebben. Denk hierbij aan glijmiddel, toycleaner en condooms.

Ga meer bewegen

Wist jij dat mensen die regelmatig sporten en bewegen minder worden getreiterd door angstige en depressieve gevoelens? Beweging is dus niet alleen goed voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je mentale welzijn. Daarmee bedoelen we niet dat je per sé zwaar moet gaan trainen; 10.000 stappen per dag zetten, kan al voldoende zijn. Neem een dagelijkse wandeling in het park, leer een _Just Dance_ choreografie of pak de fiets naar het werk. Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar in beweging blijft.