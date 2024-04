Dit doe je volgens experten beter NIET bij het beginnen van je dag

Goed slapen is van groot belang voor onze mentale en lichamelijke gezondheid, maar ook op de juiste manier wakker worden is van onschatbare waarde. Jammer genoeg hebben veel mensen last van ‘future tripping’, een gevolg van overmatig smartphonegebruik.

Het is tijd om op te staan, je wekker gaat en het eerste wat je doet is je smartphone checken op berichten of nieuwtjes. Je beseft plots wat er allemaal op de agenda staat en je hersenactiviteit gaat in overdrive. Herkenbaar? De kans is groot dat jouw antwoord ‘ja’ is.

Negatieve gedachten

Experten noemen dit fenomeen ‘morning anxiety’ of ‘future tripping’ – je ‘struikelt’ bij het wakker worden meteen over je gedachten – en waarschuwen ervoor. «Als je de dag al begint met negatieve gedachten, maak je het moeilijk voor jezelf», legt psychologe Jude Miller Burke uit in Elite Daily. Ook Jamison Monroe, directeur van Newport Academy, beaamt dat dergelijk gedrag een negatieve invloed op je lichaam heeft.

Stresshormoon

Het is namelijk zo dat je lichaam door ‘future tripping’ in geen tijd een hoge dosis van het stresshormoon aanmaakt. Dat kan tot gevolg hebben dat we de rest van de dag prikkelbaar en snel vermoeid zijn. Daarnaast zorgt onze smartphone ervoor dat het ‘beloningshormoon’ vrijkomt, bijvoorbeeld als mensen een bericht (op sociale media) van ons leuk vinden. Met andere woorden: ons lichaam maakt behoorlijk wat hormonen aan bij het gebruik van onze smartphone.

Smartphone buiten handbereik

Hoe kunnen we daar nu beter mee omgaan? Wel, leg je smartphone in een andere kamer of op z’n minst buiten handbereik. En probeer op een rustige manier wakker te worden. «Je laat je telefoon met rust, maar neemt tien keer heel rustig en diep adem», raadt Burke aan. Neem een douche, maak een ontbijt, schrijf je gedachten op en neem daarna pas je telefoon erbij. Je zou je bijgevolg rustiger en gelukkiger moeten voelen. Probeer het maar eens!

