Het belangrijkste ingrediënt voor een succesvolle carrière is di-ver-si-fiëren! Dat hebben de Hollywoodsterren maar al te goed begrepen. Sommigen van hen verdienen intussen veel meer met drank brouwen dan met acteren. Een paar voorbeelden…

King Kate

Kate Hudson zet haar eerste stappen op de alcoholmarkt met King St. Vodka, naar het New Yorkse adresje waar de actrice graag cocktails en diners organiseerde. Haar eigen glutenvrije drankje op basis van alkalisch water wordt gemaakt in Santa Barbara en zeven keer gedistilleerd. “Ik was altijd al gefascineerd door sterkedrank en ben gek op dirty martini’s met wodka”, aldus Hudson. “Mijn creatieve kant inspireerde me om een wodka te creëren zoals ik die graag lust.”

Champagne, Brad!

Brad Pitt lanceerde zojuist zijn eerste roséchampagne, de Fleur de Miraval, in samenwerking met de familie Péters, eigenaar van 20 hectare wijnstokken in de felbegeerde Côte des Blancs, waar chardonnay koning is. De familie bezit met name percelen in Mesnil-sur-Oger, een bekend ‘grand cru’ dorp. Voor dit bruisende project slaat de Hollywoodster ook de handen in elkaar met de familie Perrin, met wie hij een wereldwijd succes maakte van Miraval, een rosé uit de Provence.

Quarantainewijn

Acteurskoppel Mila Kunis en Ashton Kutcher heeft samen met een wijnproducent in Washington een ‘lockdownwijn’ ontwikkeld. “Een van de dingen die we ‘s avonds thuis deden tijdens de lockdown, waren virtuele dates met vrienden. Samenkomen rond een goed glas wijn”, legt Ashton Kutcher uit. In samenwerking met Nocking Point, een wijndomein in Walla Walla, in de staat Washington, lanceerde het koppel hun Quarantine, een pinot noir die ze uitkozen tijdens een blinde degustatie op FaceTime.

Pionier Coppola

Francis Ford Coppola zette de hele beweging van ondernemende celebs in gang toen hij in 1974 zijn eerste wijndomein kocht. De regisseur kreeg er trouwens de ‘Lifetime Achievement Award’ van het toonaangevende magazine Wine Enthusiast voor. Zijn prijs is “een bekroning van de legendes van de industrie die na decennia van innovatie een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op de wereld van de wijn en daarbuiten”. De familie Coppola bezit vier domeinen in Californië en Oregon.

Wine and the City

Na schoenen, mode, accessoires en parfum gooit Sarah Jessica Parker zich nu op een nieuwe industrie, die van de wijn. Ze sloot een partnerschap met een Nieuw-Zeelandse producent. Je zou denken dat ze altijd met een cocktail in de hand rondloopt, zoals haar personage Carrie Bradshaw in de hitserie Sex and the City, maar de actrice heeft nooit een geheim gemaakt van haar liefde voor wijn. Het resultaat van haar samenwerking met de Invivo-wijngaard is een sauvignon blanc en een rosé.

Bingo voor Reynolds

Voor sommige Hollywoodsterren is hun bijverdienste een regelrechte jackpot. Zo verkocht acteur Ryan Reynolds onlangs de aandelen die hij twee jaar geleden verwierf in een gin aan de multinational Diageo. Het leverde hem een appeltje voor de dorst op van bijna… 610 miljoen dollar. Alleen al in 2019 verdubbelde Aviation American Gin zijn verkoop in volume. Als ‘part of the deal’ behoudt Reynolds zelfs een aandeel in het merk.

Crystal clear

De kans is groot dat je al eens een fles premium wodka zag in de vorm van een menselijke schedel. Maar wist je ook dat de Crystal Head eigendom is van acteur Dan Akroyd, bekend van zijn rollen in The Blues Brothers en Ghostbusters? De drank wordt gedistilleerd met maïs uit Ontario, gemengd met ijswater uit Newfoundland en uiteindelijk zeven keer gefilterd door Herkimer-diamantkristallen.

Jay-D’Ussé

Rapper Jay-Z staat bekend om zijn zakenneus… en uitgesproken liefde voor cognac. Vijf jaar geleden investeerde hij er zelfs in en ging hij in zee met de Bacardi Martini-groep. Hij bezit nu 50% van D’Ussé, een cognac van Maison Otard. Een blingbling fles op basis van kruiden, amandelen, kaneel en subtiele accenten van honing en gedroogd fruit.

Goddess

Mary J. Blige, de Queen of Hip Hop Soul, creëerde samen met een groot Italiaans domein haar eigen wijnassortiment rond een rosé en een sauvignon blanc. Codenaam: Sun Goddess. Fantinel Winery beheert zo’n 300 hectare in Italië, met historisch epicentrum in de regio Friuli-Venezia Giulia. Het domein produceert prosecco maar ook pinot grigio ramato, een Italiaanse variant van de pinot gris.

