Last van een coronadip? We begrijpen dat! Gelukkig hebben de Belgische musea weer hun deuren geopend. Deze vijf bonte tentoonstellingen verjagen gegarandeerd de grijze wolken uit je hoofd. En pssst: vergeet je museumpas niet, want zo bezoek je deze expo’s helemaal gratis… Als je gemoed daar niet van opfleurt?

Vandaag is groen

De geschiedenis van groen – dat is wat het TreM.a – Museum voor Oude Kunsten onderzoekt, of meer bepaald: de geschiedenis van groene edelstenen en hun speciale rol in religieuze rituelen of in mode en esthetiek. Word je wild van jade of smaragd, dan valt een tripje naar Namen sterk aan te raden. Kleine juwelenfans die benieuwd zijn naar de geschiedenis van de ‘Schat van Oignies’ worden – mits reservatie – door een enthousiaste gids ingewijd in de geheimen van de edelsmeedkunst.

Waar en wanneer? Nog t.e.m. 31/1 in TreM.a (Namen)

Kleuren als Van Eyck

Nu het Lam Gods eindelijk weer in zijn volle glorie straalt, valt het pas echt op hoe vernieuwend die dekselse Jan van Eyck was in zijn omgang met kleuren, en hoe zelfs hedendaagse designers die kunst van hem hebben afgekeken. In de expo Kleureyck. Van Eycks kleuren in design krijg je de kans de grote Vlaamse meester door een andere bril te zien. Doorloop het ‘pigmentenparcours’ en ervaar de impact van kleur aan den lijve in de experience rooms. Want wist je dat je kleur niet alleen kan zien, maar ook proeven en horen?

Waar en wanneer? Nog t.e.m. 21/2 in Design Museum Gent (Gent)

Color is the new black

Een sterker antigif nodig? Zorg er dan voor dat je zelf het grijs breekt, met een kleurrijke outfit bijvoorbeeld. Inspiratie voor eerder gewaagde kostuums vind je in Binche, waar de permanente collectie van het Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker je verwelkomt met haar meest oogverblindende tenues. Wandel door de weelde aan maskers en vermommingen die je een inkijk bieden op de feesten en rites van over de hele wereld. Reizen zonder ons te moeten verplaatsen? Zo hebben we het graag.

Waar en wanneer? Permanent in het Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker (Binche)

Kleurrijke kinderboeken

Kleurboel, de nieuwste tentoonstelling in het Hasseltse Stadsmus, verbaast je kroost met de mooiste tekeningen uit de mooiste prentenboeken. Ze beluisteren de verhalen die bij de prenten horen en de échte durvers trekken hun stoute schoenen aan. Wie waagt het om in de tekeningen te kruipen? Ok, is jouw kind eerder van het artistieke type? Laat het dan naar hartenlust kleuren, en breng het kunstwerk mee naar het Stadsmus. Wie weet valt jouw hoogstpersoonlijke kleurboel in de prijzen…

Waar en wanneer? Nog t.e.m. 3/01 in Het Stadsmus (Hasselt)

De Ensor-ervaring

Of je van het werk van James Ensor écht vrolijk wordt betwijfelen we, gezien zijn fascinatie voor dood en verval… maar veel van zijn schilderijen zijn wel een frisse en kleurrijke werveling van maskers en figuren. In Oostende opende nog maar pas het totaal vernieuwde James Ensorhuis – een gloednieuw belevingscentrum totaal gewijd aan leven en werk van deze grote Belgische kunstenaar. Vijf interactieve ruimtes brengen Ensors schilderijen, maskers en interieur tot leven.

Waar en wanneer? Permanent in het James Ensorhuis (Oostende)

