Fitnessmodel beleeft nachtmerrie: “Ik stuurde per ongeluk een naaktselfie naar mijn ouders in plaats van mijn man” (foto’s)

Als fitnessmodel leeft Steph Claire Smith voornamelijk van het nemen van selfies die ze als inspiratie voor anderen post op haar sociale media. Je zou dan denken dat ze naderhand wel weet hoe en waar een foto te plaatsen en door te sturen, maar tijdens een naar eigen zeggen onoplettend moment ging het toch even behoorlijk mis.

Het model stuurde per ongeluk een naaktselfie naar haar ouders in plaats van naar haar echtgenoot. Naar huidige normen is het versturen van pikanter beeldmateriaal naar je partner de normaalste zaak van de wereld geworden. Het moet zorgen voor wat extra vonken in de relatie. “Dit moet zowat de meest beschamende ervaring van mijn leven zijn”, aldus Steph Claire Smith.

Moeder

Smith vertelde het verhaal in de KICPOD-podcast. “Het ergste deel? Mijn mama stuurde me nog terug dat ze het niet nodig vond om dat te zien. Ik had echt gehoopt dat ze niet ging antwoorden”, bekent Smith. Ondertussen is het fitnessmodel met haar vriend bezig aan een maand waarin ze elke dag seks hebben, ondanks dat ze zich moe voelen. “We hadden echt nood aan reset. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar elke keer ik en mijn partner intiem zijn geweest, dan gaat alles gewoon beter”, geeft ze nog mee.

Foto: Instagram