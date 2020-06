Na de lange weken in ons kot, willen we nu van de zon genieten. Prima idee, maar vergeet niet dat het belangrijk is onze huid te beschermen.

Wat zijn UVA- en UVB-stralen?

Zonnecrèmes bieden over het algemeen bescherming tegen UVA, UVB of vaak tegen beide. Ultraviolette stralen zijn de elektromagnetische stralen die van de zon komen. Zelfs bij bewolkt weer zijn UVA-stralen goed voor 95% van de ultraviolette stralen die het aardoppervlak bereiken. Ze dringen traag en diep door in de huid en activeren melanine, waardoor je bruint. UVA-stralen zijn verantwoordelijk voor vroegtijdige veroudering van de huid, maar ook voor zonintolerantie en bepaalde pigmentafwijkingen. Volgens de WHO suggereren recente studies dat UVA ook de ontwikkeling van huidkankers zou kunnen bevorderen.

UVB-stralen vertegenwoordigen 5% van de UV-stralen die de aarde bereiken en worden tegengehouden door wolken. Ze stimuleren de productie van nieuwe melanine, wat leidt tot een enorme toename van de hoeveelheden donker pigment binnen enkele dagen. In hoge doses zijn ze verantwoordelijk voor zonnesteken, die op hun beurt de kans op kanker vergroten. Daarom is het belangrijk om je zowel tegen UVA- als UVB-stralen te beschermen.

Welke crème kies je best?

De WHO raadt aan een crème te kiezen met een beschermingsfactor (SPF) van minstens 30. Als je heel bleek bent, kies je beter een hogere factor. Een crème met beschermingsfactor 60 blokkeert 98,3% van de UVB-stralen, voor een crème met SPF 50 is dat 98% en voor SPF 30 97%. Een crème met SPF 8 blokkeert slechts 88% van de UVB-stralen.

Welke textuur?

Crème, mousse, olie of spray, wat kies je nu best? De textuur van de crème verandert niets aan de manier waarop ze je huid beschermt. Houd er wel rekening mee dat een spray het nadeel heeft te vervliegen. Mousse of crème kan witte strepen achterlaten. Dat is misschien niet zo mooi, maar zo weet je wel welke lichaamsdelen je al hebt ingesmeerd.

Hoe vaak?

Smeer je om de twee uur in en elke keer na het zwemmen of sporten in openlucht. Sommige zonnecrèmes beweren waterbestendig te zijn of een lange beschermingsduur te hebben, maar het is toch raadzaam ze regelmatig aan te brengen. En als je denkt dat je ‘s morgens insmeren met een factor 60 je de hele dag beschermt terwijl je ligt te bakken op het strand, dan strooi je jezelf zand in de ogen.

Kan zonnecrème slecht worden?

Aan het begin van de vakantie haal je weleens de halfvolle tube zonnecrème van vorig jaar uit de kast. Een slechte gewoonte, want zonnecrème heeft wel degelijk een vervaldatum. De vervaldatum na opening staat op de achterkant van het product. Om je tube zo lang mogelijk te bewaren, moet je ze uit de hitte, de zon, het water en het zand houden. Is je crème veranderd van textuur of geur, of afgebroken in verschillende vloeistoffen, dan is het hoog tijd om een nieuwe tube te kopen.

Kinderen en sproeten

Kinderen hebben steeds een hoge beschermingsfactor (minimaal 50) nodig. Houd ze regelmatig in de schaduw, vooral tussen 11 en 16 uur, wanneer de zonnestralen het sterkst zijn. Baby’s moeten altijd in de schaduw blijven. En heb je sproeten? Blijf dan uit de zon tussen 11 en 16 uur en smeer je om de twee uur in met een factor 50+.

