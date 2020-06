De kans dat we deze zomer massaal verre oorden zullen opzoeken, is klein. De toeristische sector krijgt harde klappen te verduren. Een extra kwetsbare groep zijn met name de vrouwelijke ondernemers die hun inkomsten uit toerisme halen.

In het kader van het project #WomenWithImpact verzamelden ViaVia Tourism Academy en reisorganisatie Joker verhalen van vrouwen over heel de wereld. Vrouwen die zich inzetten om het verschil te maken voor zichzelf en hun gemeenschap. Ze dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en timmeren aan de weg naar gendergelijkheid. Door de kracht van duurzaam reizen te tonen, geven ze het toerisme van de toekomst mee vorm. Door deze ‘women with impact’ in de kijker te zetten, krijgen ze het podium dat ze verdienen. Vandaag spreken we met Zina Bencheikh, de nieuwe General Director voor Intrepid Travel in het Verenigd Koninkrijk.

Zina, je hebt al heel je leven een groot hart voor reizen. Je werd geboren in Marokko, maar je ouders trokken de hele wereld over en je besteedde daardoor veel tijd in Canada, maar ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Marokko.

Hoe kwam je, ondanks je achtergrond in de financiële wereld, uiteindelijk in toerisme terecht?

“Dat gebeurde heel toevallig. Tien jaar geleden startte ik bij Intrepid, de grootste touroperator voor avontuurlijke en duurzame reizen ter wereld, als financieel manager. Tot dan toe wist ik niets over duurzaam reizen, maar ik was meteen verkocht. De afgelopen jaren bekleedde ik verschillende rollen en jobs bij Intrepid, onder andere als general manager voor Marokko.”

Waarin verschilt Intrepid van andere reisorganisaties?

“Volgens mij is duurzaam reizen de toekomst. Als Marokkaanse vond ik het erg belangrijk om dit idee ook in mijn land te introduceren. Intrepid betrekt de locals en geeft ook iets terug aan de lokale gemeenschappen waarmee we samenwerken. Daarnaast focussen we op vrouwenrechten, iets wat niet vanzelfsprekend is in Marokko. Slechts 25% van de vrouwen in het land heeft een job. Als Marokkaanse vrouw in een leidersrol hoop ik dat ik anderen kan inspireren.”

Hoe dragen jullie bij aan vrouwelijke empowerment op jullie bestemmingen?

“Als duurzame reisorganisatie heb je een grote verantwoordelijkheid om te werken met lokale leveranciers en minderheden. In Marokko is een vrouwelijke onderneming per definitie een minderheid, dus met hen samenwerken maakt deel uit van ons DNA. We willen dat die empowerment in twee richtingen werkt. Enerzijds kiezen we voor vrouwelijke ondernemingen en gidsen, maar anderzijds willen we ook dat toeristen met hen in dialoog gaan zodat hun ogen opengaan.”

Hoe heb je het concreet aangepakt om het verschil te maken in je thuisland Marokko?

“Marokko is geen makkelijk land voor vrouwelijke gidsen; ze krijgen te maken met heel wat obstakels. Toen ik begon waren slechts 4% van de gidsen in Marokko vrouwen. Dat had onder andere te maken met het examen dat je moest afleggen om gids te worden en de erkenning door het Ministerie voor Toerisme, die erg moeizaam verliep. Ik ben daarom beginnen lobbyen en uiteindelijk konden we een nationale test opzetten. Er werden duizend licenties uitgevaardigd, waarvan veel aan vrouwen. We steunden hen door hen te onderwijzen en financieel tegemoet te komen.”

Zijn er specifieke uitdagingen waar jullie extra aandacht voor hebben in dit proces van empowerment?

“Zeker. Marokko is een erg populaire bestemming voor trekkers en tijdens die tochten kom je in afgelegen dorpen terecht. Vrouwen leven daar volledig gescheiden van de mannen. Interactie is onmogelijk, tenzij je over een vrouwelijke gids beschikt. Maar voor ik hier aan de slag ging, was er slechts één Engelstalige vrouwelijke trekkinggids in Marokko die bovendien bijna op pensioen ging. Dat cijfer heb ik aangekaart bij het Ministerie voor Toerisme en ik heb hen uitgelegd dat we hier echt met een gat in de markt zaten. Bij Intrepid zijn de meeste reizigers vrouwen en zij voelen zich nu eenmaal beter in hun vel met een vrouwelijke gids. Zo bieden we wereldwijd onder meer expedities exclusief voor vrouwen aan.”

Hoe zie je de toekomst van gendergelijkheid in het toerisme?

“In onze sector zijn er gelukkig heel wat bedrijven die naar dezelfde doelen streven. Ik ben heel fier op het feit dat we met Intrepid wereldwijd het aantal vrouwelijke gidsen hebben kunnen verdubbelen in drie jaar tijd. Op dit moment kunnen we bijna overal tours geleid door vrouwen aanbieden. Ook in onze kantoren zetten we sterk in op gendergelijkheid. Twee op de drie personeels- en managementsleden zijn vrouwen.”

“Er is nog werk aan de winkel, maar we gaan in de juiste richting. Als we echt verandering teweeg willen brengen voor vrouwen, is het aan ons om onze invloed te gebruiken. Het toerisme is de uitgelezen sector om genderongelijkheid aan te pakken.”

Intrepid Travel biedt avontuurlijke reizen aan over de hele wereld in internationale groep. In België worden ze vertegenwoordigd door Joker Reizen. Alle info vind je op www.intrepidtravel.be.

Lees meer inspirerende verhalen van Women with Impact in toerisme wereldwijd op www.joker.be/womenwithimpact en leer hoe je zelf vrouwelijke ondernemers in toerisme kan steunen.

Het project #WomenWithImpact is een initiatief van ViaVia Tourism Academy, in partnerschap met Joker en Metro. Het wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie in het programma “Frame Voice Report” en wordt gecoördineerd door Wilde Ganzen.

