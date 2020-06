Sport jij nu nog evenveel als tijdens de lockdown? Het normale leven komt stilaan weer op gang en je goede sportgewoontes zijn daardoor stilgevallen. Tijd om daar snel verandering in te brengen door jezelf bijvoorbeeld nieuwe doelen te geven en je sportmomenten in te plannen. Lees snel verder en ontdek alle tips!

Tijdens de lockdown konden we niet met familie en vrienden afspreken en moesten we van thuis uit werken. Dat bekent dat we terug meer en meer op verplaatsing mogen gaan werken en we eindelijk familie en vrienden kunnen terugzien. Maar onze work-outs verminderen helaas aanzienlijk en dat is echt niet goed. Wij geven je enkele tips om je opnieuw te motiveren om terug te sporten.

Doe wat je graag doet

Doordat je tijdens de lockdown meer hebt kunnen sporten, weet je goed wat je wel en niet kan. Denk nu voor jezelf eens na wat je nog graag zou willen bereiken en lijst deze doelen op. Ga nadien op zoek naar oefeningen of een sport die aansluiten bij die doelstellingen. Door deze stap te zetten zal je vast en zeker gemotiveerd zijn om te blijven trainen.

Als je niet meteen nood hebt om die doelen op te sommen, is dat uiteraard geen probleem. Het aller belangrijkste is dat je met veel plezier aan je work-out begint. Kies daarom voor de oefeningen die je graag doet en wees niet bang om eens iets nieuws uit te proberen. Dat gaat je misschien nog meer zin geven om te sporten.

Geplande sportmomenten samen met je vrienden

Ben je het beu om alleen te trainen? Vraag dan aan je vrienden of zij met je willen sporten. Dat moeten geen ingewikkelde oefeningen zijn, want een goede fietstocht of een stevige wandeling zijn echt voldoende om fit te blijven. Door samen te sporten, gaat de tijd trouwens veel sneller voorbij en ben je ineens weer bijgepraat. De ideale mach dus!

via GIPHY

Doordat we nu terug wat meer vrijheid hebben, gaan we onze agenda al snel volplannen met leuke afspraakjes en uitstapjes. Maar we vergeten één activiteit in te plannen: sporten. Je denkt waarschijnlijk “oh, ik doe dat tussendoor wel even”, maar de kans is groot dat er dan niets meer van zal komen. Neem je agenda er dus bij en schrijf je sportmomenten op. Daardoor zal het moeilijker zijn om je training te negeren en blijf je gemotiveerd. Doe je sportschoenen dus al maar aan. Veel succes!

Het bericht LIFEHACK. Zo blijf je ook na de lockdown sportief verscheen eerst op Metro.