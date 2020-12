Kerstcadeautjes: ze zijn leuk om uit te pakken, maar ze zijn ook een bron van stress. Elk jaar opnieuw neem je je voor om op tijd aan de cadeautjesjacht te beginnen en plots is het al december en heb je nog helemaal niets gekocht. Als een kip zonder kop ga je online of in de winkels op zoek naar een geschikt presentje voor iedereen.

Wanneer je vervolgens na een lange, erg vermoeiende, maar productieve dag thuis komt, is het tijd om je vondsten in te pakken. Geen nood, je hebt een tas vol inpakpapier, lintjes, washitape en andere prulletjes. Want ja, die sla je blijkbaar wel op tijd in.

Diagonaal

Je legt je cadeautjes dus één voor één op het papier om te kijken hoeveel je nodig hebt en knipt vervolgens een stuk af. Maar dan komt het. Je hebt niet goed gemeten en nu sta je daar, met een stuk papier dat nét te klein is in je handen. Weggooien is zonde (je beseft maar al te goed dat dat inpakpapier schandalig duur was), maar het wil niet passen. Hoe je het ook draait of keert. Wel, geen nood. Heb je weleens geprobeerd om je papier niet horizontaal of verticaal, maar diagonaal te gebruiken? Wedden dat het dan wel past? Onderstaand filmpje toont je hoe het moet en we voorspellen nu al dat je net als wij met je mond vol tanden zal staan.

