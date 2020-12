Er is al heel wat inkt gevloeid over komende kerst. We zitten nu eenmaal middenin een pandemie en dus is er niets vanzelfsprekend. De feestdagen zullen er dan ook niet uitzien zoals gewoonlijk – geen grote kersttafel, geen nieuwjaarsfeestjes, geen vuurwerk. Maar als er één ding is dat je wel nog kan doen, dan is het eten.

Nee, we zullen niet met z’n tienen aan tafel zitten. Maar ook met je bubbel kan je er een gezellige en lekkere kerst van maken. Of je nu kiest voor een zelfgemaakte maaltijd of een creatie van je plaatselijke traiteur (want ja, de horeca steunen blijft belangrijk), het is het idee dat telt.

Racletten maar

Coca-Cola België was weleens benieuwd naar het favoriete kerstgerecht van de Belg. Wat staat er dit jaar massaal op tafel achter al die gesloten deuren? Wel, we blijken fan van het raclette- en gourmetstel. Maar liefst 22% van de Belgen zal dat dit jaar serveren. Op de tweede plaats staat wild, kalkoen gaat met de derde plaats aan de haal. En voor drie op de vier Belgen is de kerstmaaltijd het belangrijkste onderdeel van de feestdagen.

Kerstbomen en cadeautjes

Dat betekent echter niet dat we andere feestelijke elementen verwaarlozen. Wat betreft de kerstversiering kiest 55%, meer dan de helft dus, voor een neppe kerstboom. Slechts 19% zweert bij een echt exemplaar. Verder spendeert 60 % van de Belgen meer dan 100 euro aan kerstcadeaus en – nu komt het – 7% gaat zelfs over de 400 euro. Of de coronacrisis daar verandering in zal brengen, weten we niet, maar zolang we kunnen genieten van een lekker kerstdiner is alles in orde.

