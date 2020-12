De coronacrisis is duidelijk nog niet voorbij. De meesten onder zitten al maandenlang van thuis uit te werken en dat telewerk zal dus nog wel even de norm blijven. De een is voorstander, de ander gaat liever naar bureau, maar veel keuze hebben we op dit moment niet. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Een deel van die gevolgen is vrij duidelijk. Zo zitten er heel wat mensen de hele dag in pyjamabroek te werken en als je geen apart bureau hebt, is de kans groot dat je eetkamertafel dezer dagen een rommeltje is. Maar wist je dat thuiswerk ook een grote impact heeft op ons libido?

Minder sexy

Je zou misschien denken dat we meer tijd overhouden om tussen de lakens te duiken, nu we niet dagelijks aan het pendelen zijn. Hoewel dat in principe het geval is, krijgt ons libido het net hard te verduren tijdens de coronacrisis. Gleeden, een dating app die zich met name richt op vrouwen die al een relatie hebben, deed rondvraag bij 2.500 Françaises. Wat blijkt? 79% van hen vindt dat al dat telewerk hun libido een slag in het gezicht geeft. Ze geven aan veel moeite te hebben om werk en privé gescheiden te houden en daardoor hebben ze minder zin om in bed te duiken. 65% van de ondervraagden geeft ook aan zich minder sexy te voelen omdat ze minder moeite doen om zich iedere dag aan te kleden en op te maken. Misschien wordt het dus toch maar tijd om die pyjamabroek in te wisselen voor een pantalon?

