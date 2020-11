Alle middeltjes zijn goed voor een betere nachtrust. Ook slapen onder een verzwaringsdeken van 12 kg? Wij testten voor jou het Gravité-dekbed.

Thomas Wallemacq

Sinds een paar jaar is er een nieuwe trend voor wie onrustig slaapt of moeilijk in slaap valt: verzwaringsdekens. Het principe is even simpel als verrassend: een dekbed van 4 tot 12 kg, gevuld met glazen microkorrels, dat een lichte druk uitoefent op je hele lichaam. En dat zou heel wat voordelen hebben: minder stress, angst en slaapstoornissen, maar ook meer welzijn.

Van 4 tot 12 kg

Omdat ik benieuwd was naar de effecten van zo’n deken, bestelde ik er een van Gravity Blankets. Die worden op de markt gebracht door Senso-Rex, het bedrijf achter het merk Gravity Blankets. De Poolse oprichters zijn pioniers op dit vlak. Ze maakten hun eerste deken in 2013 om een autistisch kind te helpen. Vandaag heeft het bedrijf een vijftigtal mensen in dienst en verkoopt het verzwaringsdekens over de hele wereld. Natuurlijk hangt aan zo’n product een prijskaartje vast. Reken op 149 euro voor een exemplaar van 135x200cm (aanbevolen voor mensen kleiner dan 1m69) en 199 euro voor een groter model van 155x200cm. Er zijn vijf verschillende gewichten: van 4 kilo (voor kinderen) tot 12 kilo (voor uit de kluiten gewassen types zoals ik). Om een voelbaar effect te hebben, moet het deken ongeveer 10 tot 15% van je lichaamsgewicht wegen. En vergeet het om knus met z’n tweetjes onder de wol te kruipen. Verzwaringsdekens zijn bedoeld voor individueel gebruik.

100% biokatoen

Een paar dagen na mijn bestelling kreeg ik een pakket van 12 kg uit Polen. De dekens zijn gemaakt van 100% biokatoen uit Spanje. Ze hebben trouwens het Oeko-Tex 100-label, een garantie dat het product geen giftige stoffen bevat. De kwaliteit en afwerking zijn prima. En de ontwerpers hebben zelfs aan handige details gedacht zoals knoopjes om de hoeken van het deken vast te maken aan de binnenkant van de hoes, zodat ze goed blijft zitten.

De Gravité-dekens bestaan uit twee delen: een gewone hoes en het verzwaarde deken aan de binnenkant. Goed nieuws: ze kunnen allebei in de wasmachine (als die het gewicht aankan!). Het materiaal is heel zacht en voelt aangenaam aan. Het esthetische aspect kon me iets minder overtuigen. De fluwelen stof deed me denken aan een bommadekbed. Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste.

Mijn ervaring

Ik heb geen last van slapeloosheid of slaapstoornissen. Van zodra ik in bed lig, val ik meestal zelfs binnen de 30 seconden in slaap. Maar sinds ik klein was, slaap ik heel onrustig. Ik lig de hele nacht te woelen. Soms ‘verdwaal’ ik in bed en weet ik niet waar ik ben als ik wakker word. En ik praat af en toe. Zonder het echt te beseffen, gebeurt er dus wel het een en ander terwijl ik slaap. Resultaat: zelfs na 8 uur slapen, word ik heel moe wakker.

Al vanaf de eerste nacht met het Gravité-deken viel ik letterlijk in de armen van Morpheus. De druk van het deken bracht aangename herinneringen aan mijn kindertijd naar boven, toen mijn moeder me zorgvuldig instopte en de lakens me aan mijn matras vastplakten. Je hebt het gevoel dat je in een cocon ligt. Toch heeft het een paar nachten geduurd om me aan te passen. Ik moest wennen aan het gewicht dat mijn bewegingen beperkte en me wakker maakte wanneer ik bewoog.

Maar na een paar nachten begon ik het effect te voelen. Ik slaap veel rustiger en voel me minder moe. In tegenstelling tot mijn oude dekbed beweegt het Gravité-deken niet en ligt het nog altijd op me als ik ‘s morgens wakker word. Een mirakel voor mij!

Mijn verdict

Het effect op je huid en lichaam is aangenaam. Je ervaart een echt gevoel van welbehagen. Bovendien hield het deken me lekker warm tijdens de eerste koele herfstnachten. Na een tijdje voel je het gewicht van de 12 kg niet meer, behalve wanneer je ‘s ochtends je bed opmaakt. Na drie testweken ben ik overtuigd. De positieve effecten op mijn slaap en dus op mijn levenskwaliteit zijn de 200 euro meer dan waard.

Nu ik eraan gewend ben, kijk ik echter niet uit naar de zwoele zomernachten. Binnen enkele maanden zou het verzwaringsdeken weleens veel te warm kunnen zijn. Al is dat misschien het moment om het ‘zomermodel’ te testen, met een hoes uit ademend katoen in plaats van fluweel.

Het is niet omdat mijn slaap erop verbeterd is, dat dit voor iedereen zo is. Daarom geeft Gravité de ‘28 nachten slaap’-garantie, waarmee je het deken (op eigen kosten) kan terugsturen als je niet tevreden bent.

gravity-deken.nl

