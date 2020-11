Je hebt twee soorten mensen: zij die thuis moeten werken en zij die niet meer aan de slag kunnen door de huidige lockdown. Het verschil is groot, maar beiden hebben routine nodig. Denk aan een vaste bedtijd, beweging en gezonde voeding. Dit zijn enkele tips om de lockdown heelhuids door te komen.

Afrodite Trevlopoulos

08u00

Dit poeder meng je met wat water voor een frisse start van de dag. Het sapje met bessensmaak helpt tegen een opgeblazen gevoel en boost je collageen, wat goed is voor je huid, haar en nagels.

Tropeaka Body Bloom-poeder – 38,89 euro

13u00

Een diffuser brengt niet enkel rust in je slaapkamer. Je kan deze ook in je leef- en werkruimte integreren. Het toestel verstuift essentiële oliën die zorg voor je dragen, zoals jasmijn (voor een rustgevend effect), bergamot (werkt kalmerend) en cederhout (verdiept de ademhaling). Die laatste verdamp je dus in je woon- en slaapkamer als je last hebt van luchtwegeninfecties, chronische bronchitis of een verkoudheid.

Ekobo Aromaverstuiver – 89 euro

16u00

Heb je een oppepper nodig (en stiekem zin in chocolade)? Dan zijn deze vegan flapjacks van TREK de ideale oplossing. De proteïnereep motiveert je ook voor of na een sportsessie.

TREK Pak van 3 flapjacks – 3,90 euro

23u00

Je klaarmaken voor een goede nachtrust houdt tegenwoordig meer in dan enkel je pyjama aantrekken. Zo moet je 30 minuten voor het slapengaan alle schermen uitschakelen om je ogen ook wat rust te gunnen. Warm alvast een kopje plantaardige melk op en mix met wat reishi-extract. Dit adaptogeen werkt rustgevend en kalmerend en boost je immuunsysteem. Less stress, more vibes.

Golden Hour by YOSOGREEN Reishi-extract – 41 euro

All day long

Men beweert dat je aankleden in de ochtend een must is voor een goede routine. Niemand zegt echter dat dit formele kledij moet zijn. Kleed je lekker warm, gezellig en vooral comfortabel aan met een zachte trui, een mooie legging en warme pantoffels aan je voeten. Yes, you can!

