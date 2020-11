In het Chinese Zhongshan heeft een 61-jarige Britse diplomaat een Chinese vrouw van de verdrinkingsdood gered. Beelden van de reddingsactie zijn inmiddels tientallen miljoenen keren bekeken op sociale media. Consul-generaal Stephen Ellison kreeg meteen ook een heldenstatus aangemeten in China.

Op de video van omstaanders zie je een Chinese vrouw in het water struikelen. Ze kan duidelijk niet zwemmen en blijft uiteindelijk roerloos met haar hoofd naar beneden dobberen. Daarop duikt de Britse topdiplomaat volledig gekleed in het water om het slachtoffer te helpen. Hij sleept haar naar een reddingsboei, waarna het duo aan wal werd gebracht.

A female college student accidentally fell into a river in Chongqing, China. She was rescued by a British diplomat who happened to be passing by. #Viral pic.twitter.com/Q5DVSNPuTd

— China Xinhua News (@XHNews) November 16, 2020