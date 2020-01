Ben jij één van die mensen die heel erg geniet van een foute of misschien zelfs regelrecht slechte film? De kans is groot dat je er alles aan doet om die guilty pleasure te verbergen voor de buitenwereld. Maar als we een nieuwe studie mogen geloven, is dat nergens voor nodig. Je liefde voor slechte films zou namelijk betekenen dat je bovengemiddeld intelligent bent.

Tegenover de rest van de wereld doe je alsof je een echte filmkenner bent en je kan meepraten over alle cultklassiekers die ooit op het kleine scherm zijn verschenen. Niemand weet dat je ’s avonds voor je computer ploft en smult van de goedkoopste producties die je maar kan vinden. Hoe slechter, hoe beter in jouw ogen. Wel, het is hoog tijd om uit de kast te komen en je liefde voor slechte films tentoon te spreiden.

Absurde plottwisten

Uit een studie van het vakblad Poetics: Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts blijkt namelijk dat mensen met een voorliefde voor goedkope, slechte, regelrecht gênante films helemaal niets hebben om zich voor te schamen. Het zou namelijk wijzen op een bovengemiddelde intelligentie waar je best fier op mag zijn. Klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar de onderzoekers ontdekten drie factoren die een verband leggen tussen intelligentie en slechte films. De eerste betreft ironie: terwijl je goedkope prenten bekijkt, ontstaat er een zekere afstand tussen jou en de film. Alles wordt tweedegraads. Ten tweede is het bij goedkope films vaak moeilijker om het einde te raden, omdat de meest absurde plottwisten mogelijk zijn. En ten derde is de kans groot dat je die films kijkt om eens lekker te kunnen lachen. Geniet voortaan dus zonder gêne van je guilty pleasure. Begrijpen je vrienden er niets van? Dan is dat gewoon een teken dat je slimmer bent dan zij.

Het bericht Genieten van slechte films is een teken van intelligentie verscheen eerst op Metro.