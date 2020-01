Je hebt twee soorten Ben & Jerry’s-liefhebbers. De ene houdt van het ijs en vindt de vullingen een leuke toevoeging, de andere zou het ijs liefst zien verdwijnen en enkel de vulling overhouden. Als je tot die laatste groep behoort, is er goed nieuws. Je kan nu namelijk een zak pure cookie dough kopen.

Inderdaad, dat lees je goed. De ijsjesfabrikant laat de stoutste dromen van ware cookie dough-fanaten uitkomen. Ben jij diegene die altijd vist naar de stukjes deeg in het cookie dough-ijs? Koop dan gewoon het pure goedje en maak jezelf het leven makkelijker.

“Ik ben verliefd!”

In de VS was het product al langer te koop, maar nu is de fabelachtige cookie dough-zak ook in het Verenigd Koninkrijk gespot – meer bepaald bij supermarktketen Asda. Je vindt de zak gewoon in het vriesvak en als we de lovende reviews mogen geloven, is het meer dan de moeite waard om eens een tripje naar het Verenigd Koninkrijk te plannen gewoon om te smullen van dit goedje. “Ik heb een heel pak opgegeten terwijl ik al wenend naar Sufjan Stevens luisterde en ik ben verliefd. Als ik een kind zou hebben, zou het de vorm van deze chunks hebben”, aldus een enthousiaste reviewer.

