De Finnen gaan binnenkort waarschijnlijk een stuk minder werken. De minister-president wil namelijk een flexibel werkschema introduceren waarbij inwoners van het land vier dagen per week zes uur werken.

Volgens minister-president Sanna Marin geeft dat werknemers meer tijd om aan hun families te spenderen. “Ik geloof dat mensen het verdienen om meer tijd door te brengen met families, mensen die ze liefhebben, hobby’s en andere aspecten in het leven, zoals cultuur”, zegt ze volgens Daily Mail.

Volgende stap

Een andere reden dat Marin pleit voor een kortere werkweek, is om de productiviteit van werknemers te bevorderen. “Dit kan de volgende stap in ons werkende leven zijn.” Op dit moment werken Finnen normaliter vijf dagen per week, acht uur per dag.

Het voorstel is goed ontvangen door de minister van onderwijs, Li Anderson. Ze is tevens de leider van het Links Bondgenootschap. “Het is belangrijk dat Finnen minder werken”, zegt ze. Ze benadrukt dat het niet ligt aan een vrouwelijke stijl van politiek voeren. De Finse coalitie bestaat namelijk uit vier partijen die allemaal worden geleid door een vrouw. “Het gaat om hulp bieden en beloftes aan stemmers waarmaken.”

Productiviteit omhoog

Finland is niet het eerste Scandinavische land met kortere werkweken, in Zweden werkt men sinds 2015 al niet langer dan zes uur per dag. Uit onderzoeken blijkt dat werknemers blijer, welvarender en productiever zijn dan tijdens de lange werkdagen.

Ook in Japan zijn er veranderingen: softwarebedrijf Microsoft biedt werknemers daar een driedaags weekend. Daar ging de productiviteit ook omhoog, met 39,9%.

Eind december maakte het Nederlandse bedrijf Achmea bekend de werkweek te verkorten. De standaard werkweek daar wordt nu 34 uur. Medewerkers krijgen nog steeds hetzelfde salaris uitbetaald.

Het bericht Finland wil werkweek behoorlijk inkorten verscheen eerst op Metro.