Van 7 tot 23 januari worden drie nachtclubs omgetoverd tot ‘Red Bull Study Club’: hippe studeerlocaties waar je de hele dag én nacht doorlopend kan studeren. Voor één keer knallen er dus geen luide beats door de muziekboxen in de Antwerpse Ampere, Versuz in Hasselt en Reflektor in Luik.

Samen studeren is al enkele jaren een trend. Blokkende studenten kunnen steeds vaker met hun studieboeken terecht op unieke locaties: van kerken en kloosters over musea en brouwerijen. Maar wat dacht je van een nachtclub! In de Red Bull Study Clubs kan je terecht voor oorverdovende stilte, gratis wifi en elektriciteit, leuke goodies als notitieboekjes en verschillende gezonde drankjes, gratis water, thee en ijskoude Red Bull én bijhorende powerfood als snacks en salades. Afgewisseld met leuke ontspanning en inspirerende momenten. Zo komt bijvoorbeeld Tom de Dorlodot langs: een avonturier die grenzen verleggen als beroep heeft. En ook wingsuit-atleet, high performance psycholoog en keynote speaker Cédric Dumont weet maar al te goed weet wat het betekent om te presteren onder druk.

Hij geeft alvast negen tips voor een geslaagde studieperiode:

Creëer de juiste omgeving

De eerste stap, en uiterst belangrijk voor optimale focus en work flow. En dat hoeft niet per se je kot, bureau of bib te zijn. Kies voor een rustige grote ruimte met een comfortabele stoel, liefst buiten bereik van tv en computer.

Eet en drink juist

Gezonde en lichte snacks, veel water en een ijskoude Red Bull voor wanneer je een duwtje in de rug kan gebruiken. Slim eten en drinken helpt je je focus bewaren, en laat je toe snel te reageren bij mogelijke problemen. Je energie haal je immers uit jezelf!

Rust! Rust! Rust!

Niemand kan 12 uur gefocust blijven. Energie is een cyclus, zoals een surfer op een golf. Daarom bouwt elke atleet rust in in zijn of haar trainingsprogramma. En studeren is ook topsport natuurlijk! Neem daarom regelmatig pauze, maak een wandeling, let op je ademhaling en leef in het nu. Slow down to go faster!

Voorbereiding is key!

Hoe beter je voorbereid bent, hoe beter je kan anticiperen, risico’s berekenen en de juiste keuzes maken. Verzamel daarom al je studiemateriaal vooraf. Plots een pen of fluostift moeten zoeken zorgt immers alleen maar voor afleiding!

Stress is normaal

Stress is iets instinctief. Het is de natuur die zorgt dat we alert blijven, ons lichaam dat zegt dat er iets belangrijks aan de hand is. Stress is dus normaal tijdens de examens. Je voelt angst om te falen. Maar eens je dat omarmt en beseft dat het gevoel normaal is en je het ook als boost kan gebruiken, wordt stress een volledig ander verhaal.

Focus is het nieuwe IQ

Je focus bewaren wordt door multitasken een pak moeilijker. Volgens wetenschappelijk onderzoek neemt je productiviteit zelfs tot 70% af. En als je echt moet doorblokken, kan je je dat niet veroorloven. Kies dus prioriteiten, en zeg nee tegen afleiding. Niet gemakkelijk, maar denk aan je eigen geluk bij succes. Dat maakt alles meer dan waard!

Eyes on the price!

Soms is de motivatie ver te zoeken, door gebrek aan energie of een tegenslag. Maar als je doelen stelt, en goed weet waarom je wat wanneer studeert, kan je blijven gaan en terug overeind krabbelen. Go!

Werk in stappen

Focussen op het einddoel doet de blok vaak uitzichtloos lijken. Met meer stress en druk als gevolg. verdeel je werk, en giet alles per dag in een plan. Je ziet jezelf sneller vorderen, en kan dingen makkelijker afstrepen op je to do list. Focus op elke stap, en zo bereik je vlot die bergtop!

Actie!

Te veel nadenken zal je verlammen. Dus op bepaalde momenten moet je gewoon gaan. Vertrouw in jezelf, je kan het!

PRAKTISCH

Reflektor, Luik: Doorlopend open van 7 (om 8 uur) tot 9 januari 2020 (om 19 uur)

Versuz, Hasselt: Doorlopend open van 21 (om 8 uur) tot 23 januari 2020 (om 19 uur)

Ampere, Antwerpen: Doorlopend open van 14 (om 8 uur) tot 16 januari 2020 (om 19 uur)

Alle informatie vind je hier.

