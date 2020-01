Wij, mensen, hebben het makkelijk om ons ongenoegen te uiten. We discussiëren erop los, schreeuwen uit volle borst als het echt nodig is of kruipen mokkend in de zetel. Maar voor onze trouwe viervoeters is het heel wat moeilijker om tegen hun baasje te klagen over hun hondenleven. De Britse hond Frank heeft echter een creatieve oplossing bedacht voor dat probleem.

De Britse mopshond Frank is op het eerste zicht een heel normaal huisdier. Hij is volledig zindelijk en leeft samen met zijn baasje Holly en haar twee kinderen in Groot-Brittannië. Maar Frank heeft een wel erg opmerkelijke manier om te tonen dat hij boos is.

Loopschoenen

Als de mopshond niet tevreden is over hoe zijn baasje hem behandeld, laat hij namelijk een stinkend cadeautje achter op of in een van haar favoriete spullen. De gewoonte ontstond voor het eerst toen Holly vorig jaar op vakantie ging en Frank werd verzorgd door een dogsitter. Bij thuiskomst werd de Britse geconfronteerd met een kakske op haar hoofdkussen. Sindsdien heeft Frank zijn onbeleefde gewoonte maar liefst vijftien keer herhaald. De ene keer vindt Holly een cadeautje in haar loopschoenen, de andere keer is haar handtas het slachtoffer van Franks ongenoegen. In de Britse Metro laat Holly echter weten dat Frank desondanks nog steeds een erg geliefd deel van de familie blijft.

