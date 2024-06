Epoxy gietvloeren: de ideale keuze voor een duurzaam interieur 

Als het gaat om het upgraden van het interieur van je huis, spelen vloeren een cruciale rol in zowel esthetiek als functionaliteit. Onder de talloze beschikbare vloeropties vallen gietvloeren van epoxy op als een veelzijdige, duurzame en aanpasbare keuze die elke ruimte kan transformeren in een verbluffende vitrine.

Hier vind je alles wat je moet weten over het plaatsen en onderhouden van epoxy gietvloeren in je huis.

Voorbereiding

Voordat het installatieproces van start gaat, is een goede voorbereiding van de ruimte essentieel. Voor klanten van G-vloeren is deze stap echter probleemloos, aangezien ons team alles afhandelt. Het enige dat we van je nodig hebben, is dat je zeker weet dat alle spullen uit de ruimte zijn verwijderd. Verder is het niet nodig om de ruimte vooraf schoon te maken. Ons team zal alle overige reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden uitvoeren door gebruik te maken van diamantslijp- en straaltechnieken om een ​​optimale hechting en levensduur van de nieuwe vloer te garanderen.

Installatie

De installatie zelf is een snel proces en duurt bij residentiële projecten doorgaans meer dan twee dagen. Voor commerciële inspanningen variëren de tijdlijnen op basis van de projectgrootte. Minimale verstoring is de norm, waarbij voetverkeer na 24 uur en autoverkeer na 48 uur na de installatie wordt aanbevolen. Gelukkig hoef je zelf weinig te doen bij de installatie van een epoxy gietvloer in je interieur.

De voordelen ontrafeld: waarom kiezen voor epoxy gietvloeren binnenshuis?

De aantrekkingskracht van epoxy gietvloeren binnenshuis berust op de ongeëvenaarde duurzaamheid, aanpasbare ontwerpen en onderhoudsgemak. Met een levenslange garantie die de duurzaamheid ervan ondersteunt, biedt deze vloeroptie een robuuste bescherming tegen krassen, stoten en chemische schade, waardoor hij ideaal is voor ruimtes met veel verkeer in je huis en in verschillende industrieën.

Onderhoud moeiteloos gemaakt

De aantrekkingskracht van epoxyvloeren ligt in het onderhoudsarme karakter ervan. Bij de schoonmaakroutines zijn uitsluitend milde schoonmaakmiddelen en zachte borstels betrokken, waardoor moeiteloos onderhoud in drukbezochte zones of op plekken waar morsen mogelijk is, verzekerd is. De weerstand tegen vlekken, vocht en microbiële groei draagt ​​bij aan een gezonder binnenmilieu, wat vooral gunstig is voor ruimtes zoals keukens of zorginstellingen.

De epoxy gietvloeren van G-vloeren krijgen een polyasparagine- of polyurethaan-toplaag die kras- en chemisch bestendig is. Afhankelijk van het gebruik van de afgewerkte vloer zijn onze topcoats bedoeld om bestand te zijn tegen de zwaarste omstandigheden. Tot nu toe hebben we vloeren gelegd in brouwerijen, vliegtuighangars, hondenkennels, batterijrecyclingfabrieken, slagerijen, carrosseriebedrijven en vele andere omgevingen die de zwaarste vloeroplossingen vereisen.

Omarm de onberispelijke elegantie

Epoxyvloeren bieden een ongeëvenaarde combinatie van duurzaamheid, maatwerk en onderhoudsgemak. Van voorbereiding tot installatie en daarna verloopt het proces naadloos, waardoor je een prachtige, duurzame vloer krijgt die je stijl weerspiegelt en de tand des tijds doorstaat. Uiteindelijk zal het interieur van je huis niet alleen bogen op een vloer, maar op een meesterwerk onder je voeten, ontworpen om indruk te maken en lang mee te gaan. En alleen daarom al is het een aanrader om een epoxy gietvloer in een duurzaam interieur te laten installeren door G-vloeren!

Foto: Pixabay