5 tips om je datingprofiel te laten schitteren

Bij online daten is jouw profielpagina van groot belang. Een goede eerste indruk maken kan het verschil betekenen tussen wel of geen (kwalitatieve) matches krijgen. Maar net als bij het opmaken van een cv zijn tips altijd welkom tijdens de opbouw van jouw profiel. Daarom overlopen we even deze vijf handige tips om jouw datingprofiel te laten schitteren.

Ga voor de juiste profielfoto

Het oog wil ook wat. Dat is zeker tijdens het online daten waar. Kies daarom resoluut voor een heldere profielfoto. Vermijd groepsfoto’s of beelden waar je gezicht niet volledig op staat. Zo zet je die zonnebril beter af. Een open en eerlijke profielfoto toont dat je zelfvertrouwen hebt. Ook straalt het oprechtheid uit.

Eerlijkheid wint

Dit brengt ons naadloos bij het volgende puntje: eerlijkheid. Dit is cruciaal voor wie wil scoren tijdens het online daten. Hoewel het aanlokkelijk kan zijn om bepaalde zaken te verbloemen, val je uiteindelijk toch door de mand op de eerste date. Dit leidt tot teleurstelling en is ook voor beide partijen op z’n minst een verlies van tijd. Let wel op: eerlijkheid is geen synoniem voor het uitvergroten van je kleine kantjes.

Positiviteit boven alles

Positieve mensen hebben van nature een grotere aantrekkingskracht. Dat is ook tijdens het online daten niet anders. Te veel negatieve punten, verboden of regeltjes op je profiel zetten, verkleinen je kans op een match. Heb je echt ‘breekpunten’, dan kan je er uiteraard een paar benoemen. Maar niets is zo onaantrekkelijk als een waslijst aan dingen die je partner vooral niét mag zijn. Denk even kritisch na of alle zaken die je opnoemt écht een no-go voor je zijn. En focus bovenal op wat je wél zoekt in het leven.

Humor is de beste saus

Met de nodige kwinkslag en zelfspot kom je tijdens het online daten al een heel eind. Die ene woordspeling waar je over twijfelt? Gewoon doen! Let wel op voor vulgaire mopjes en hou ook wat serieuzere punten in je profiel. Als je hele datingprofiel vol grappen staat, kom je ook niet serieus over.

Sluit eens af met een vraag

Je hebt een mooie profielfoto gekozen, aangevuld met leuke beelden. Jouw tekst staat op punt en je toont je authentieke zelve. Daarbovenop komt jouw geweldige gevoel voor humor genoeg aan bod. Maar hoe sluit je nu af? Een vraag stellen kan hierbij de deur voor een gesprek openen. “Wat vind jij belangrijk in een partner?” of “Zin in een babbel?” kan zeker werken.

Foto: Josh Willink via Pexels