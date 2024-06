Deze openingszinnen kan je maar beter vermijden tijdens het daten

De eerste indruk is zo belangrijk, of dat nu tijdens een eerste ontmoeting is of bij het online daten. Je kan dan maar best met een leuke introductie voor de dag komen en om je op weg te zetten, geven we alvast mee wat je dus liefst niet zegt.

Het wordt vaak onderschat, maar de eerste indruk kan wel degelijk doorslaggevend zijn voor een eventueel vervolg aan je ontmoeting met iemand. Uit onderzoek aan de Harvard University is immers gebleken dat we na slechts twee seconden een oordeel vellen over iemand. Met andere woorden: binnen enkele seconden beslissen we of we iemand leuk en betrouwbaar vinden en of we eventueel een relatie met die persoon willen aangaan.

Onvergetelijke ontmoeting

Face to face krijg je meteen al meer informatie binnen, maar bij online daten moet je het hebben van enkele foto’s en vooral: de eerste woorden die gesproken worden. Mocht je iemand leuk vinden en willen aanspreken, dan kan je opteren voor een originele openingszin om een memorabele entree te maken. Maar sommige openingszinnen kunnen net averechts werken, dus bezint eer ge begint. Hieronder alvast enkele voorbeelden van hoe het NIET moet.

1. Deed het pijn toen je uit de hemel viel?

2. Ik zou je graag versieren, maar ik ben mijn slingers vergeten.

3. Wil jij serieus genomen worden?

4. Ik ben een slak, maar ik ben mijn huisje verloren. Mag ik bij jou komen slapen?

5. Weet jij waar mijn T-shirt van is gemaakt? Boyfriend/girlfriend material.

6. Is het nu zo warm hier of ben jij zo heet?

7. Heb je een kaart? Ik blijf maar verdwalen in je ogen.

8. Geloof jij in liefde op het eerste gezicht of zal ik nog een keertje langslopen?

9. Ben jij niet moe? Je loopt al uren rondjes in mijn hoofd.

10. Als ik nou voor jou kook, ben jij dan mijn toetje?

Foto: Shutterstock