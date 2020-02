Op tijd en stond moeten we er allemaal aan geloven: een toiletbezoekje met als enige doel een grote boodschap achterlaten. Liefst van al doen we dat in de vertrouwde omgeving van onze eigen woonst, maar af en toe komt je kakske piepen op het werk en ben je genoodzaakt om een geurige pauze in te lassen, met het nodige schaamrood van dien als je collega vraagt “waarom je zo lang wegbleef”.

Na zo’n toiletbezoek voel je je vaak opgelucht en letterlijk een stukje lichter. Je darmen zijn je dankbaar voor je goede daad en je kan weer even verder. Maar wist je dat een kakske doen ook goed is voor je mentale gezondheid?

Serotonine

Een nieuwe studie van het Department of Medicine aan de Beth Israel Deaconess Medical Centre in Boston legde zich toe op het verband tussen chronische diarree of constipatie en depressie. Daaruit bleek dat mensen die met een depressie kampen, veel vaker geconfronteerd worden met een onregelmatige stoelgang. En dat hoeft niet te verbazen. Zo’n 90% van de serotonine in ons lijf bevindt zich in het darmkanaal en laat dat stofje nu net verantwoordelijk zijn voor ons geluksgevoel. Ligt je stoelgang overhoop, dan ontbreken er vaak essentiële stoffen in je lichaam, wat er dan weer voor zorgt dat je je down voelt. Een gebalanceerd dieet en een goede darmflora zijn dus essentieel om je gelukkig te voelen – en om een keurig kakske te doen.

