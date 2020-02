Alle voedingswaren die je in de winkel koopt, zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum. Oplettende winkelaars besteden hier dan ook aandacht aan terwijl ze hun boodschappen doen om er zeker van te zijn dat hun pas gekochte waren niet al de volgende dag vervallen. Maar zo’n ‘ten minste houdbaar tot’- aanduiding is niet altijd even accuraat.

Waarschijnlijk heb je jezelf weleens vragen gesteld bij de vervaldatum van een product. Vervalt die zak suiker echt al over een jaar? En wat gebeurt er met dat pak pasta wanneer het vervalt? Het antwoord is: niets. Vaak zijn houdbaarheidsdatums slechts een richtlijn en kan je een product nog geruime tijd langer gebruiken.

Pasta

Gedroogde pasta is één van die producten die je schijnbaar voor altijd kan bewaren, maar waar toch een relatief korte houdbaarheidsduur op plakt. Wel, goed nieuws, want van die datum hoef je je gelukkig weinig aan te trekken. Volgens FoodSafety.gov kan je een pak gedroogde pasta namelijk nog een jaar of twee langer gebruiken dan op de verpakking staat aangegeven.

Ontbijtgranen

De meeste ontbijtgranen bestaan voor een groot deel uit suiker en gedroogde granen, dus het hoeft niet te verbazen dat dit product lang goed blijft. Zelfs al open je de verpakking, dan nog blijven ze zo’n vier à zes maanden vers. Het enige wat er kan gebeuren is dat ze minder knapperig worden, maar dat zegt meer over de kwaliteit dan over de eetbaarheid.

Kaas

Koop je een blok kaas in de winkel, dan is die volgens de verpakking vaak niet erg lang houdbaar. Maar eigenlijk is het bij kaas vooral een kwestie van je zintuigen te gebruiken. Zit er schimmel op? Ziet hij er bizar uit? Is de geur plots helemaal veranderd? Ziet hij er raar uit? Als het antwoord op die vragen nee luidt, dan kan je met een gerust hart genieten van je kaasje.

Conserven

Aah, conserven, het favoriete voedsel van zij die voorbereid willen zijn op het einde van de wereld. En met reden, want de meeste conserven zijn zelfs volgens het etiket erg lang houdbaar. Bij zure groenten en fruit zoals tomaten of ananas houd je je beter aan die datum, maar andere dingen in blik zijn vaak twee jaar langer houdbaar. Helaas heeft het dus geen zin om een voorraad aan te leggen waar je twintig jaar meer vooruit kan, maar conserven zijn wellicht wel een van de langst houdbare etenswaren in de winkelrekken.

Honing

Vooraleer een pot honing vervalt, moeten er al heel wat jaren verstrijken. Het goedje is van nature zeer vochtarm en dat betekent dat de meeste bacteriën er niet kunnen overleven. Alleen als de honing in contact komt met vocht van buitenaf, kan die bederven. Kristalliseert je pot honing? Dat betekent niet dat je hem niet meer mag gebruiken, het zorgt gewoon voor een meer korrelige textuur.

Het bericht Deze producten zijn langer goed dan de houdbaarheidsdatum verscheen eerst op Metro.