Op het eerste zicht is Hugo een hond zoals een ander. De achttien maanden oude Cocker Spaniel leeft een gelukkig leventje bij zijn Britse gezin en moet zelden alleen blijven omdat zijn baasje van thuis uit werkt. Maar wordt hij even alleen gelaten, dan komt de deugniet in Hugo naar boven.

Als hun hond ontsnapt, dan is dat voor de meeste mensen reden tot paniek. Maar bij Hugo is het een dagelijkse realiteit. In zijn korte bestaan wist hij al meer dan 270 keer te ontsnappen, oftewel een keer in de twee dagen.

Graaftalent

Kelly, moeder van twee en samen met haar man Bryan het baasje van Hugo, heeft geen idee waarom haar hond zo vaak verdwijnt. “Hugo heeft een geweldig leven, gaat minstens een uur per dag wandelen en is nooit alleen omdat ik meestal van thuis uit werk. We denken dat hij zo ondeugend is omdat hij nog jong is en op avontuur wil gaan”, legt ze uit aan Metro UK. De Cocker Spaniel bijt zich zonder problemen een weg doorheen omheiningsdraden en graaft met alle plezier een tunnel om uit de tuin te ontsnappen – niets houdt hem tegen en elke paar dagen moeten zijn baasjes dan ook naar hem op zoek. Maar zelfs wanneer hij binnenblijft, steekt Hugo alleen maar kattenkwaad uit. “Het is gek hoeveel hij weet te vernielen op de 20 minuten dat ik mijn kinderen van school ga halen”, aldus Kelly. De deugniet heeft een voorkeur voor alles waar een rits aan zit, maar ook kasten, speelgoed en kleding zijn niet veilig met hem in de buurt. Gelukkig zien zijn baasjes er wel de humor van in. “Als hij niets mispeutert, is Hugo de liefste hond ter wereld.”

Het bericht Hugo de hond is beter in ontsnappen dan Houdini verscheen eerst op Metro.