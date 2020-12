Elk jaar hetzelfde liedje: deze keer ga je niet overdrijven tijdens de eindejaarsfeesten. Maar op 2 januari is de weegschaal onverbiddelijk: tijd om wat evenwichtiger te gaan eten. Hier zijn enkele ideetjes om weer in vorm te geraken na het vreetfestijn.

Dit dieet belooft de giftige stoffen en extra kilo’s in twee weken te elimineren! Het is ontwikkeld door twee Britse diëtisten en stelt voor om vijf dagen normaal en twee dagen caloriearm te eten. Op ‘normale’ dagen volg je een gevarieerd, evenwichtig en toch licht dieet (fruit en groenten, mager vlees, vis…). Op caloriearme dagen moet je je beperken tot 700 à 800 calorieën. Heel weinig, dus. Volgens de voorstanders kan je met dit dieet tot 5 kg verliezen in 2 weken. Maar achteraf moet je wel evenwichtig blijven eten om die kilo’s er niet meteen weer bij te krijgen en in een jojo-effect terecht te komen.

Het detoxdieet heeft een stevige reputatie opgebouwd met de hulp van Hollywood. Op een week tijd zou het de eliminatie van giftige stoffen versnellen. Het principe is eenvoudig: je eet en drinkt één tot zeven dagen lang fruit, groenten en sap. Het enige wat je zonder mate mag consumeren, is citroensap, water en thee (ongezoet). Dit erg restrictieve dieet helpt je snel gewicht te verliezen. Maar pas op voor het reboundeffect. Gooi je met andere woorden niet vol overgave op een stapel gebakjes of een raclette zodra het dieet is afgelopen!

Het hoeft niet altijd zo drastisch te zijn. Een minder radicale oplossing is superfood. Allereerst zijn er groene groenten zoals broccoli, spinazie, sperziebonen, artisjokken… Voor sommigen een ware marteling, maar goed bereid kunnen ze heerlijk én gezond zijn. Ook knoflook heeft een antioxiderende en ontstekingsremmende werking en reguleert ook nog eens je cholesterolgehalte. Een ander uitstekend ingrediënt om weer in vorm te geraken, is zwarte radijs. Niet alleen antiseptisch en antibacterieel, maar ook een bron van vitamine C en kalium. Onder het motto ‘gezonde voeding hoeft geen beproeving te zijn’ prijzen we tot slot nog citroen en kiwi aan. De eerste is ideaal om je lever te zuiveren en je immuunsysteem te boosten. De tweede zit barstensvol vitaminen.

