Het afgelopen jaar was geen lachertje, dat moge duidelijk zijn. En ook het begin van 2021 wordt hoogstwaarschijnlijk geen hoogvlieger, helaas. Natuurlijk kan je bij de pakken blijven zitten en wegkruipen in een holletje tot de hele coronacrisis voorbij is, maar je kan het ook anders aanpakken en je optrekken aan kleine pleziertjes in het leven.

Uit een Europees onderzoek bij meer dan 9.000 respondenten in opdracht van Sonos, een van ’s werelds grootste bedrijven als het gaat om geluidsbeleving, blijkt dat de helft van de ondervraagden muziek belangrijker dan ooit vindt om het nieuwe jaar te vieren. We mogen dan misschien niet uitgebreid feesten, maar een vleugje muziek is nog altijd toegestaan.

Meer dan de helft van de Europeanen (52%) heeft zin om thuis oudejaarsavond te vieren. En dat hoeft op zich niet te verbazen. 88% van de Europanen kijkt na een hectisch jaar uit naar een relaxte omgeving. En 79 % van de ondervraagden is het erover eens dat muziek hierbij kan helpen.

Ontspannen oudejaar

Het blijk dat een groot deel van de Europese respondenten de oudejaarsavond, ondanks de huidige situatie, ‘goed’ en ‘rustig’ wil vieren. Het is dan ook geen verrassing dat 75% van de ondervraagden het nieuwe jaar vanaf de eigen zetel in de huiskamer inzet. In die huiskamer staat ook de geluidsinstallatie, wat voor het onderzoek uiteraard mooi uitkomt. ‘Muziek’ en een ‘goede afspeellijst’ vormen volgens het onderzoek de basis voor een geweldige jaarwisseling.

We zijn optimistisch over het nieuwe jaar en muziek kan daar een handje bij helpen. Onder meer de liedjes ‘I Want to Break Free’ van Queen, ABBA’s ‘Happy New Year’ en ‘Freedom’ van Wham! vormen de top drie van nummers in Europa om 2021 in te luiden.

Muziek is cruciaal

De helende klanken van onze favoriete muziek is niet alleen belangrijk tijdens de jaarwisseling, maar speelde ook de laatste maanden een grote rol bij onze mentale gezondheid. Hauke Egermann, professor aan de University of York en lid van de York Music Psychology Group, onderzocht de psychologische effecten van muziek. Het bleek dat muziek voor ons een cruciaal sociaal instrument is geweest om 2020 door te komen. “Muziek creëert ervaringen die passen bij de huidige situatie, maar die gekoppeld zijn aan onze ervaringen uit het verleden. Onze herinnering van vroegere tijden die we op dit moment misschien missen”, meldt Egermann.

Brian Beck, Global Director of Music bij Sonos, ziet duidelijk terug in de resultaten dat er in deze periode extra wordt vertrouwd op muziek. “Wat echt doorschemert in het onderzoek is het belang van muziek om mensen ontspanning te bieden. Een geweldige afspeellijst met onze favoriete nummers die bij de feestelijke stemming passen is een must voor oudejaarsavond waar we ook zijn, met wie we ook zijn en wat we dit jaar ook gaan doen”, zegt hij.

